Miguel Gobbo Diaz, chi è l’attore e protagonista di Nero a Metà?

Chi è Miguel Gobbo Diaz, il noto attore tra i protagonisti indiscussi della serie tv di Rai 1 con Claudio Amendola, Nero a Metà

Scopriamo insieme tutti i segreti di Miguel Gobbo Diaz!

Chi è Miguel Gobbo Diaz

Nasce a Santo Domingo, il 19 giugno del 1989, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. All’età di tre anni si trasferisce in Italia, precisamente a Creazzo, in provincia di Vicenza.

Intraprende un canonico percorso di studi, fino a quando sarebbe stato bocciato al primo superiore. A quel punto, il giovane avrebbe deciso di avvicinarsi al mondo della recitazione per via di un corso di teatro.

Appassionatosi sempre di più alla disciplina, avrebbe così deciso di iscriversi al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo il diploma, il giovane inizia a recitare in piccoli ruoli per film del calibro de La grande rabbia del 2016, pellicola diretta da Claudio Fragasso.

Il giovane si è impegnato anche a teatro, con gli spettacoli Pene d’amore perdute del 2013 e Il Gabbiano e Cinemando del 2014. Dopo queste esperienze, lascia l’Italia e si trasferisce a Londra per migliorare il suo inglese: lì, lavorerà in un cinema di lusso.

Deciderà poi di tornare in Italia, dove, nel 2018, diventerà uno dei protagonisti della serie intitolata “Nero a metà” con Claudio Amendola. Nel 2019 gira la seconda stagione della medesima fiction, che verrà trasmessa da Rai 1 nel 2020.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molti dettagli relativi alla vita privata di Diaz. Ciò che è noto è che da piccolo si sia trasferito in Italia in compagnia della mamma Clara, che ha origini domenicane, e di Roberto, il nuovo marito italiano della donna, che sarebbe come un vero padre per l’attore.

Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale del giovane, pare che l’attore sia stato fidanzato per quattro anni con una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Al momento risulterebbe essere single.