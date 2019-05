Migranti, sbarco sorpresa a Lampedusa: 57 persone dalla Libia

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa all’alba con 57 persone arrivate dalla Libia – Ecco i primi dettagli

Lampedusa si è svegliata con un nuovo sbarco di migranti provenienti dalla Libia, senza alcun controllo?

Sbarco di 57 persone a Lampedusa

Questa mattina all’alba sono sbarcate 57 persone al porto di Lampedusa – 56 uomini e 1 donna – come si evince anche da Il Messaggero.

La partenza e la provenienza è dalla Libia con origini marocchine, algerine, siriane e appunto libiche. Non si hanno ancora informazioni in merito al motivo del loro sbarco – quasi sicuramente non autorizzato – e come siano riusciti ad attraccare.

Nella mattinata verranno sentiti per comprendere le varie dinamiche e per far luce sulla loro identificazione.

La situazione al porto di Lampedusa

La situazione al porto di Lampedusa è abbastanza critica, con porti chiusi ma con l’arrivo di presunte imbarcazioni “fantasma” durante la notte o le prime ore del mattino – come in questo caso.

Nella giornata di ieri altri 80 migranti erano stati avvistati, viaggiavano su un gommone avvistato dall’aereo Sea Watch. Gli stessi sono stati recuperati direttamente dai libici.

Lo ha evidenziato proprio la Marina Militare tramite un tweet per rispondere alla denuncia della Ong tedesca sul fatto che non siano intervenuti in tempo.