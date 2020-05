Migranti, maxi sbarco sulle coste siciliane: sindaco gli porta mascherine e cibo

Maxi sbarco di migranti sulle coste siciliane nell’agrigentino. Testimoni hanno parlato di 400 profughi, ma secondo la Questura la barca non poteva contenerne più di 70.

Nuovo sbarco di migranti nel tardo pomeriggio di ieri. Diverse persone sono approdate sulla spiaggia di Palma di Montechiaro (Agrigento).

Migranti sbarcati ad Agrigento

Nuovo sbarco di migranti nel tardo pomeriggio di ieri sulle coste siciliane. Come riferisce anche Tgcom24, un’imbarcazione avrebbe lasciato un gruppo di persone a pochi metri dalla spiaggia.

Il sindaco Castellino ha fornito loro mascherine e cibo. Alcuni testimoni hanno parlato di oltre 400 migranti, ma secondo quanto riferito dalla Questura, sull’imbarcazione con cui sono giunti in Sicilia, non potevano starci più di 70 persone.

Castellino ha riportato le testimonianze dei suoi concittadini che avrebbero visto molte persone che fuggivano per le campagne circostanti. Alcuni testimoni avrebbero infatti riferito di due imbarcazioni, una trainata dall’altra.

Migranti in autostrada

Molti naufraghi avrebbero raggiunto la strada statale 115, in direzione Agrigento, per chiedere dell’acqua e un passaggio.

Nella tarda serata di ieri erano circa una 60ina i migranti bloccati in questura, per le procedure d’identificazione. Gli elicotteri della Guardia hanno sorvolato a lungo la zona, ma non è stata rintracciata una seconda imbarcazione.

Nella domenica appena trascorsa un altro sbarco è avvenuto a Linosa, Agrigento, dove 52 naufraghi sono giunti con un’imbarcazione sulle coste siciliane della piccola isola delle Pelagie.

Tre le motovedette della Guardia Costiera impegnate nelle operazioni di salvataggio.

Nella settimana appena trascorsa, sono stati 3 gli sbarci autonomi avvenuti sull’isola di Lampedusa. Tre imbarcazioni, infatti, hanno raggiunto da sole le coste siciliane. La Guardia Costiera, però, ha provveduto a scortare le barche con i naufraghi a bordo fino in porto.