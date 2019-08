Migranti, sindaco di Lampedusa tuona la sua ira: “Nessuna autorizzazione”

Una Nave Militare spagnola è approdata a Lampedusa per imbarcare i migranti della Open Arms, ma nessuno autorizza il trasferimento. I centri accoglienza sono in sovraccarico

Aumenta la tensione a Lampedusa, dove i centri accoglienza per i migranti sono in sovraccarico. Paradossalmente, non vengono autorizzati i trasferimenti altrove.

Lampedusa, sull’isola è il caos

Veri e propri momenti di tensione, quelli vissuti a Lampedusa. La situazione sull’isola è ormai al limite e a dir poco paradossale.

Le persone scese dalla Open Arms circolano ormai liberamente, perché i centri accoglienza sono in sovraccarico. Le istituzioni dovrebbero trovare una soluzione, ma fino a questo momento non è arrivato nessun segnale da parte della politica. Come se non bastasse, nessuno autorizza i trasferimenti dei migranti da Lampedusa agli altri Stati europei.

Come evidenziato dal sindaco dell’isola, Salvatore Martello, questa situazione potrebbe essere causata da difetti nelle comunicazioni o dalla precisa volontà di creare caos a Lampedusa.

Migranti a Lampedusa, la protesta del sindaco

Il sindaco di Lampedusa ha protestato per la situazione insostenibile che si è configurata sull’isola. Le istituzioni dovrebbero premurarsi di redistribuire i migranti a livello europeo, eppure nessuno si è fatto ancora sentire.

Come spiegato dal sindaco Salvatore Martello in un post su Facebook, la nave Audaz della Marina Militare spagnola è approdata a Lampedusa con l’intenzione di far imbarcare 15 migranti; 15, perché è questo il numero che spetta a Madrid dopo lo sbarco dalla Open Arms. Tuttavia, la nave militare spagnola non ha ancora avuto l’ok per svolgere le operazioni.

Salvatore Martello chiede l’intervento delle istituzioni, quelle stesse che prima hanno trattenuto per venti giorni i migranti a bordo dell’Open Arms, senza la possibilità di avvicinarsi alle coste di Lampedusa, mentre ora li lasciano circolare liberamente sull’isola; quelle stesse istituzioni che adesso non autorizzano il trasferimento dei migranti in Spagna. Per il sindaco, la situazione a Lampedusa va risolta urgentemente.