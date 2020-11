Migranti, barcone affonda nel Mediterraneo: 5 vittime

++ Ultima Ora ++

I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone tra cui bambini e un neonato. L'imbarcazione ha ceduto, è quello che accade quando si abbandonano per giorni le persone in mare.

Continuiamo. #Med pic.twitter.com/VMdLOYjnGl — Open Arms IT (@openarms_it) November 11, 2020

Le vittime del naufragio sarebbero almeno 5. I bambini dovrebbero essere stati tratti tutti in salvo.

Sedici migranti approdati a Lampedusa

Quella affondata nel Mediterraneo non sarebbe l’unica imbarcazione in pericolo. Secondo quanto riferisce anche La Repubblica, ci sarebbero ancora 275 migranti in difficoltà.