La Guardia di Finanza ha soccorso 57 migranti a bordo di una barca e ha fatto scendere tutti a Lampedusa

I migranti sono arrivati al Porto di Lampedusa e scesi soccorsi dalla Guardia di Finanza. Ma cosa sta succedendo?

Open Arms sbarcati i minorenni

A Favarolo che gli uomini e le donne a bordo della nave dell’ong Open Arms attendono ormai da 16 giorni di sbarcare. Questo caso, al centro di una polemica da settimane, continua a essere oggetto di discussione tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro degli Interni Matteo Salvini.

Conte ha ribadito in una lettera la necessità di autorizzare lo sbarco immediato delle persone di età inferiore ai 18 anni presenti a bordo della nave Open Arms. Dopo la sua attivazione, 27 persone sono state fatte scendere dalla nave.

Il premier ha ribadito che in Commissione europea vari Paesi hanno dato la disponibilità a condividere gli oneri dell’ospitalità dei migranti in questione. Si tratta di Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna, che vogliono prendere in carico la spesa dei migranti, anche indipendentemente dalla loro età.

Dopo la richiesta di Conte, Salvini ha dovuto disporre lo sbarco, ma lo ha fatto non senza polemiche. Il leader della Lega ha definito

gli sbarcati “presunti minori” e ha sottolineato “l’esclusiva responsabilità del premier“.

Salvini ha dichiarato di prendere atto della decisione di Conte e di dare suo malgrado disposizioni in modo che non venissero frapposti ostacoli all’esecuzione della determinazione, che ha continuato a ribadire fosse di esclusiva di Conte.

La Guardia di Finanza fa sbarcare 57 migranti a Lampedusa

La motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato una barca con 57 migranti a bordo nei pressi di Lampione, un isolotto vicino Agrigento.

Le Fiamme Gialle e la Guardia Costiera li hanno soccorsi e trasportati fino al molo Favarolo di Lampedusa. La notizia dello sbarco ha sbigottito tutti, passando da una strada secondaria che sembra non essere controllata. Come reagirà il Viminale?