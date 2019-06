Michelle Hunziker ‘Ha battuto con la testa nel vetro’: il pronto soccorso della conduttrice – Foto

Michelle Hunziker ha mostrato a tutti ciò che è successo stamattina. Un incidente che poteva avere conseguenze peggiori senza il suo pronto soccorso

Michelle Hunziker sui social è molto attiva ed è per questo che ha voluto raccontare a tutto del piccolo incidente stamattina. Mentre passeggiava è accaduto tutto.

Michelle Huniker racconta di un piccolo incidente

La conduttrice di All Together now ha avuto una mattina piuttosto singolare. La sua domenica si è aperta con un pronto soccorso davvero molto tenero. La bella Michelle non poteva ignorare un piccolo incidente al quale ha assistito. La conduttrice, infatti, ha visto un uccellino battere la testa contro un vetro. Il piccoletto poteva farsi molto male, ma per fortuna nulla di grave.

La conduttrice l’ha subito soccorso. Infatti, il piccolo ha ricevuto acqua e cibo e pare si sia stabilito quanto prima. Infatti, la stessa Michelle ha rassicurato tutti i suoi follower: il piccolo uccellino è volato via

Michelle e il suo amore per gli animali

Michelle Hunziker ha un vero e proprio amore per gli animali. E’ sempre dalla loro parte, non solo a Striscia La Notizia. Basti pensare che, nonostante la famiglia numerosa formata con Tomaso Trussardi, la conduttrice ha ben 2 cagnolini bellissimi. Li tratta con amore e rispetti, come andrebbero trattati tutti gli animali.

A volte però l’uomo è assai crudele nei loro confronti, soprattutto di questi tempi: molti infatti, in prossimità dell’estate, pensano di abbandonare i poveri cuccioli ad un destino amaro solo perché diventano ‘un peso’ per le proprie vacanze. Michelle, anche con sua figlia Aurora, ogni anno si batte per sensibilizzare gli italiani.

Basta vedere le sue storie e i suoi post per capire quanto amore prova per i suoi cuccioli e quanto abbia educato i suoi figli a fare altrettanto. Anche Aurora che adesso vive da sola non ha potuto fare a meno di prendere con sè un bellissimo gattone.

Ecco la foto dell’uccellino prontamente soccorso da Michelle.