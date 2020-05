Michelle Hunziker, brutto incidente per la conduttrice durante la diretta instagram: ecco cos’è successo

Michelle Hunziker e l’incidente in diretta durante l’allenamento, sotto lo sguardo di migliaia di persone su Instagram

La nota conduttrice tv Michelle Hunziker nelle ultime settimane sta intrattenendo i suoi seguaci su Instagram con degli allenamenti. La presentatrice svizzera ha aumentato il numero di training durante il periodo di lockdown, vista l’impossibilità di raggiungere le palestre.

La Hunziker ha così intensificato le lezioni condivise sui social, offrendo un valido supporto a tutte le persone costrette a rimanere a casa in Fase 1.

Glutei di ferro per Michelle Hunziker

Anche in Fase 2 la conduttrice sta proseguendo con i suoi classici appuntamenti del format chiamato “iron ciapet”, nel quale la moglie di Trussardi spiega ai follower come mantenere glutei sodi.

Durante i suoi allenamenti, Michelle utilizza attrezzi casalinghi, non potendo usufruire degli strumenti e dei grandi attrezzi di cui le palestre sono fornite. La conduttrice è costretta quindi all’adattamento degli esercizi alle condizioni domestiche.

In questo modo la sua casa si trasforma in una vera e propria palestra: non mancano, però, gli inconvenienti e lo sa bene Michelle Hunziker, protagonista di una rovinosa caduta durante un esercizio.

L’incidente in diretta

Durante la diretta, Michelle Hunziker ha eseguito un esercizio con l’aiuto del suo personal tranier, il trx attaccato alla porta.

Durante l’esecuzione, però, dopo 10 minuti di trazioni, probabilmente per la troppa forza esercitata, la porta si è aperta e la Hunziker si è ritrovata a terra a gambe all’aria.

La conduttrice ha reagito in maniera ironica all’incidente domestico e ha pubblicato il video su Instagram per farlo vedere ai suoi follower. Nella brevissima clip si sente la Hunziker mentre consiglia di suoi seguaci di chiudere a chiave la porta, per iniziare l’esercizio in totale sicurezza.

Dopo di che, si vedono la porta aprirsi e la conduttrice tv volare a terra. Fortunatamente nulla di rotto per Michelle, che ha fatto fare solo tante risate ai suoi fan! L’incidente è visibile al minuto 13.30!