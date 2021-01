Michelle Hunziker, avete mai visto la sua casa lussuosissima? È da sogno

Scopriamo insieme gli interni di una delle case più lussuose dei vip dello spettacolo italiano, quella di Michelle Hunziker.

La conduttrice di Mediaset vive in una casa da sogno assieme alla sua grande famiglia allargata.

Nella villa c’è spazio davvero per tutti, sia per i figli di Michelle che per gli amici e il fidanzato della primogenita Aurora.

La casa è immensa ed è davvero lussuosissima e Michelle la mostra spesso nelle storie che pubblica su Instagram.

Avete mai avuto modo di vedere la casa da togliere il fiato della conduttrice? Ecco per poi alcuni scatti e video che la mostrano.

La casa da sogno di Michelle Hunziker

La conduttrice televisiva vive a Bergamo in una villa da non credere.

L’abitazione è stata acquistata dal marito della donna, Tomaso Trussardi, e ha un valore di 5 milioni di euro.

La casa è spesso la location dei video che sia la famiglia Aurora che la stessa Michelle filmano e postano sui rispettivi profili social.

Inoltre, la struttura è stata anche mostrata di fronte a milioni di telespettatori di Mediaset, in occasione del terribile scherzo de Le Iene dello scorso anno.

Una villa lussuosissima

La villa in cui vive Michelle è dotata di spazi molto ampi sia all’interno che all’esterno.

La famiglia usufruisce di un giardino bellissimo e di un’ampia terrazza, dove spesso si riunisce per fare colazione, specialmente in estate.

Anche gli interni sono incredibili: il parquet è su tutta la casa, le pareti sono vestite di splendidi quadri colorati e l’arredamento è sia in legno che in materiali moderni e sofisticati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

In questa casa da sogno c’è davvero spazio per tutti. Lo stile di Michelle è incredibile e la conduttrice ha saputo arredare la sua abitazione nel migliore dei modi.