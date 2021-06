Mentre le condizioni dell’ex allievo di Amici 16 peggioravano, aumentava l’attenzione su di lui e in particolare sulla sua cerchia di affetti.

Tutti hanno iniziato a chiedersi chi fosse la sua vera fidanzata. Mariasole Pollio? Shady Cherkaoui? No, si tratta di Luna Shirin Rasia. Scopriamo tutto su di lei!

La fidanzata di Michele Merlo, anche conosciuto come Mike Bird, era Luna Shirin Rasia, una giovane metà italiana e metà venezuelana che è riuscita in poco tempo a conquistare il cuore del cantante.

La ragazza è attualmente una studentessa della facoltà di Bologna, dove si sta formando in Culture e pratiche della moda, indirizzo con sede a Rimini.

Nel frattempo, è diventata molto popolare sui social, in particolare su Instagram, @_sulkymoon_, dove vanta un seguito di quasi 10mila followers.

Luna ha deciso di esporsi poche ore fa, postando una serie di foto di Michele, dove in alcune delle quali è in sua compagnia, e una dedica davvero commovente.

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore.”