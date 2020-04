Michela Coppa, chi è? Tutto quello che non sapete su di lei!

Chi è Michela Coppa, l’ex valletta di Passaparola classe ’83, oggi conduttrice radio di un programma di cucina

Scopriamo insieme tutti i segreti di Michela Coppa, dagli esordi nel mondo dello spettacolo come valletta alle attività di conduzione in televisione e in radio, fino ad arrivare alla vita privata in compagnia del fidanzato.

Chi è Michela Coppa

Nasce a Parma, il 19 maggio del 1983, sotto il segno zodiacale del Toro. Nel periodo dell’adolescenza frequenta il Liceo scientifico bilingue, dopo di che si iscrive alla Facoltà di Farmacia.

Si avvicina per la prima volta al mondo dello spettacolo, nel 2001 quando partecipa a Miss Italia con il titolo di “Miss Sasch Modella Domani Emilia”.

Viene, però, conosciuta dal pubblico italiano, quando diventa una delle Vallette di Passaparola nelle stagioni 2002\2006 del programma di Gerry Scotti.

Successivamente, sarà co-conduttrice del medesimo presentatore in La Corrida, nelle stagioni che vanno dal 2006 al 2009. Nel 2008, invece, co-conduce TRL On Tour su MTV, mentre dal medesimo anno al 2012 presenta Giffoni Film Festival su Canale 5.

Dal 2009 al 2018 presenta “Ricette all’Italiana” mentre nel 2009 partecipa al Saturday Night Live su Italia 1 come attrice. Nel 2012 conduce Mela Verde su Canale 5, mentre dal 2015 al 2018 è testimonial di CIFA Onlus. Dalle stagioni 2017 e 2018 e fino a oggi è conduttrice di “Coppa in cucina” su Radio Lattemiele.

Vita privata e curiosità

In base a quanto riportato da chi-e.com, dal 2014, la conduttrice sarebbe impegnata sentimentalmente con Christian Milia, un imprenditore siciliano inserito nel settore della moda, di due anni più grande di lei.

La coppia, molto riservati, conviverebbe insieme a Milano e si sarebbe conosciuta tramite alcuni amici in comune. Il loro sogno sarebbe infine quello di allargare la famiglia.

Ha un fratello maggiore, Simone Coppa, nato nel 1980, e una sorella minore, Maria Elisa, nata invece nel 1985.