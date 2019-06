Michael Terlizzi, la mamma rivela: ‘Gay? Per via della sua malattia ha difficoltà con le donne’

Michael Terlizzi, la mamma rivela: ‘Gay? Per via della sua malattia ha...

Michael Terlizzi, dopo il Grande Fratello, parla la madre del giovane gieffino e racconta una verità scioccante: “Mio figlio non è gay ma è…”

La madre del giovane Michal Terlizzi, ha fatto una confessione choc. Katty Usai, madre del bel Michael Terlizzi,smentisce fermamente che suo figlio è omosessuale.

Per molto tempo nella casa del Grande Fratello è stato messo in discussione l’omosessualità del giovane Michael. Pare infatti che a mettere bocca sull’argomento è stato proprio Cristian Imparato, che ha cercato in tutti i modi di estrapolare la verità al giovane. L’ex concorrete Crstian Imparato infatti, all’interno della casa, ha sempre avuto un ottimo rapporto con Terlizzi, finché Cristian non ha messo in dubbio la sua omosessualità. Un argomento che ha cercato sempre di evitare, cercando di smentire in tutti i modi che non è omosessuale.

Michael Terlizzi, la mamma:” Non è gay ma…”

Un polverone quello sull’orientamento sessuale di Michael Terlizzi che ha fatto parlare molto. Il suo modo di fare con le donne all’interno della casa, infatti, è stato messo in dubbio fin dal principio. Ad intervenire sull’argomento però la madre Katty Usai dichiarando:

“Questa cosa lo ha fatto molto soffrire”.

Mamma Katty infatti ha smentito l’omosessualità del figlio, dichiarando al settimanale Spy cos’è che bloccasse l’approccio con le donne al figlio Michael. La donna infatti ha rivelato qualcosa che Michael all’interno della casa non ha mai parlato giustificando l’atteggiamento del figlio come il frutto di un eccessiva timidezza:

“Lui è talmente sicuro della sua sessualità e non importa quello che gli viene detto, anzi ci sorride. Non dimentichiamoci che per lui può essere un argomento spinoso… nella casa non si esponeva molto con le ragazze perché non è sicuro della sua fisicità, pensa sempre al suo limite”.

Michael, malformazione braccio

Il giovane, secondo quanto raccontato dalla mamma Katty, non si sarebbe mai esposto con le donne della casa, proprio a causa di una malformazione al braccio che lo ha sempre fatto sentire a disagio nei rapporti con le donne. Il giovane secondo quanto riportato dalla mamma, si sarebbe imposto dei limiti, avvertendo la cosa come un ero e proprio Handicap: