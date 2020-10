“Mi ha chiesto di litigare”. GF Vip, Maria Teresa Ruta va in...

Al Grande Fratello Vip 5 la situazione precipita. Maria Teresa Ruta, curiosa di origliare una conversazione tra coinquilini, scopre che Matilde Brandi sta malignando su di lei e la sbugiarda in diretta.

C’è nervosismo nella casa del Grande Fratello Vip 5. Chiacchiericci e polemiche fanno tornare alta la tensione tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi.

Il rapporto tra le due concorrenti si preannuncia tutto in salita. Dopo aver udito l’ennesimo discorso alle sue spalle, Maria Teresa Ruta perde la pazienza e sbugiarda Matilde Brandi davanti a tutti.

GF Vip 5, l’exploit di Maria Teresa Ruta

Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Matilde Brandi disquisiscono sul comportamento di Maria Teresa Ruta, ma non si accorgono della sua presenza. La conduttrice torinese, che ha udito l’intero discorso alle sue spalle, lascia la stanza indispettita, ma non prima di lanciare una frecciatina alla Brandi:

“Ho sentito abbastanza. Anche io ho una certa sopportabilità. Stamattina penso di averne sentite abbastanza di motivazioni. Oggi non sono molto percettiva. Soprattutto dopo quello che ieri sera, scherzando, mi ha detto Matilde…”

E arriva la stoccata, più lapidaria che mai. Davanti a tutti, per filo e per segno, un amaro retroscena emerge in diretta:

“Magari non vuole che si dica. Ridendo mi ha detto: ‘Forse fa ridere se litighiamo… E allora sforziamoci di litigare‘. Purtroppo, io sono una persona che non recita. Siamo diverse, Matilde.”

Maria Teresa Ruta tiene distante la ballerina. Davanti alle critiche e alle cattiverie, sceglie la strada della verità: mette con le spalle al muro Matilde e la sbugiarda davanti a tutti, con effetti disastrosi.

Questo è, purtroppo, il lato negativo del reality show: tutti hanno la possibilità di ascoltare tutto, che sia detto in buonafede oppure no.