Messina, scontro al Viminale: ordinanza del sindaco bocciata

Duro scontro al Viminale dove viene bocciata l’ordinanza del Sindaco di Messina sugli arrivi allo stretto.

Il Consiglio di Stato ha ordinato – come da richiesta del Ministero dell’Interno – di bocciare e annullare l’ordinanza del Sindaco Cateno De Luca sugli arrivi. Lo stesso aveva ordinato di registrarsi prima di passare lungo lo stretto con 48 ore di anticipo direttamente sul sito ufficiale del Comune:

“È partito l’iter per farmi fuori?”

Il Sindaco non ci sta e si è presentato al Porto per effettuare i controlli insieme alla Polizia locale. De Luca ha postato un video sulla sua pagina ufficiale Facebook:

“al via le procedure ministeriali per far fuori il sindaco de luca?”