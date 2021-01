Mergellina, Napoli: rissa per strada con tre persone accoltellate

La rissa sul lungomare di Mergellina è avvenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 10 gennaio 2021. Dei tre accoltellati, un 58 enne è in gravi condizioni.

Le persone coinvolte nella rissa a Mergellina sono un napoletano e un padre e figlio ecuadoregni.

Tre persone in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, domenica 10 gennaio 2021, tre persone sono rimaste ferite a seguito di una rissa. I tre coinvolti sono un uomo napoletano e un padre e figlio di origini equadoregne.

I tre sono venuti alle mani alle spalle di via Mergellina, in piazzetta Leone, non lontano dalla galleria Laziale. Dei tre, il più grave è l’equadoregno di 58 anni, già pregiudicato, colpito all’addome da tre coltellate. L’uomo è in ospedale, in prognosi riservata.

Al momento, sono in corso le indagini per comprendere la natura della lite che sarebbe scoppiata, poco dopo le 17. Stando ad una prima ricostruzione, i tre uomini si conoscevano e la lite sarebbe scoppiata per rancori del passato. A far scattare la molla, l’incontro casuale per strada.

La dinamica della rissa

Dopo i primi spintoni e schiaffi, è spuntata un’arma: il coltello che ha colpito il 58 enne. Jesus Daniel Romero Guerrero, questo il suo nome, è stato colpito in vita. Grazie ad alcuni passanti che hanno dato l’allarme, l’uomo è stato portato in ospedale.

Al momento, anche se in prognosi riservata, le sue condizioni di salute non lasciano pensare al pericolo di vita, al Pronto Soccorso dell’ospedale dei Pellegrini.

Nello stesso ospedale, sarebbero stati portati e ricoverati anche le altre due persone coinvolte nella rissa. Non sono stati lesi i loro organi vitali. Sul posto sono intervenuti i poliziotti. Costoro stanno cercando di ricostruire la vicenda.

Si dovrà accertare anche chi dei tre fosse in possesso del coltello che è stato usato per ferire il 58 enne.