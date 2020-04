Meredith Kercher, il selfie di Amanda Knox sui social fa infuriare gli utenti: “Prima dell’horror show” – Foto

Amanda Knox, conosciuta per il tragico evento legato alla morte di Meredith Kercher, non smette di far parlare di sé. Il suo ultimo selfie ha fatto discutere e indignare molti utenti sui social.

Impossibile dimenticare la violenza e la vicenda per la morte della povera Meredith Kercher. Amanda Knox ha pubblicato un selfie che ha fatto discutere gli utenti, riportando alla mente quella tragedia.

Il selfie di Amanda Knox

La ragazza americana, conosciuta soprattutto per le vicende legate al delitto di Perugia, ha voluto partecipare ad una delle challenge lanciate sui social. Il selfie da lei pubblicato ha generato però non poche polemiche e discussioni: Amanda ha infatti postato una foto di lei quando aveva 20 anni accompagnando il tutto da una didascalia che ha lasciato poco all’immaginazione:

“io a vent’anni su un aereo per perugia”

Il fatto che ha dato da pensare ai follower non è stata la sua partecipazione alla challenge, ma la sua frase e la scelta del contesto, decisamente inopportuna.

Il selfie di Amanda riporta quindi indietro nel tempo, quando l’americana si trovava all’interno di quell’aereo che l’avrebbe portata a Perugia dove la sua vita sarebbe cambiata per sempre. E non solo la sua, perché la povera Meredith è stata uccisa violentemente proprio in quella casa condivisa con la sua coinquilina americana.

Amanda è stata accusata di omicidio insieme al suo ex fidanzato Raffaele Sollecito, per poi essere assolta definitivamente da ogni accusa.

I commenti e le polemiche sul post

Tantissimi i commenti che hanno accompagnato questo post, considerato da molti inopportuno e fuori luogo:

“l’anticamera dell’horror show” “la calma prima della tempesta” “ho l’angoscia a pensare quello che sarebbe accaduto dopo”

Amanda sino ad ora non ha risposto ad alcun commento e non ha cancellato il suo selfie, che riporta inevitabilmente indietro nel tempo.