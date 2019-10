Chi è Mercedesz Henger? La figlia di Eva Henger al centro della bufera per le accuse di violenza al suo fidanzato Lucas Peracchi

Scopriamone di più sulla bellissima Mercedesz Henger, figlia dell’ex porno star Eva Henger e del produttore Riccardo Schicchi.

Chi è Mercedesz Henger

Nasce il 18 agosto del 1991 a Roma. Mercedesz è la figlia più grande della porno star e opinionista Eva Henger e del defunto regista e produttore Riccardo Schicchi. Ha due fratelli, Riccardino, di quattro anni più piccolo, e Jennifer di 10 anni, figlia della madre e di Massimiliano Caroletti.

Mercedesz vive la sua infanzia a Roma. Frequenta la scuola internazionale San Giorgio della Capitale e successivamente si trasferisce in Inghilterra per frequentare l’Università.

Debutta nel mondo del cinema nel film di Martin Scorsese, Dance of New York, e recita inoltre in Basta*di e Torno a vivere da solo per la regia di Jerry Calà.

Nel 2016 partecipa al reality show L’Isola dei famosi, programma che le permette di acquisire grande notorietà. Dal quel momento e fino a oggi è spesso ospite di programmi tv nelle vesti di opinionista.

Vita privata e fidanzato

Mercedesz è stata legata, dal 2017 al 2018, a un ragazzo di nome Leonardo, conosciuto a Campo de’ Fiori a Roma: i due sono subito andati a convivere nella Capitale, ma si sono lasciati dopo pochi mesi.

Dal 2018, la figlia di Eva Henger è fidanzata con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne. I due sono stati, sin dagli inizi della loro storia, molto presenti sui social, pubblicando foto e altre testimonianze del loro amore.

Tuttavia, la loro relazione è sempre stata contraddistinta da alti e bassi, tant’è che nel febbraio 2019 entrambi hanno annunciato la rottura, poi però rientrata. Da poco i due sono al centro di una bufera mediatica, per via delle accuse da parte della madre Eva Henger, che incolpa Lucas di aver picchiato Mercedesz; il modello emiliano, però, continua a negare ogni addebito, supportato dalla fidanzata.