Problemi di memoria? Ecco qualche trucchetto per migliorarla

Se stai cercando di affinare la tua mente, migliorare le tue prestazioni mentali o preservare la tua memoria mentre invecchi, questi suggerimenti possono aiutarti.

Memoria altalenante? Ecco qualche consiglio per migliorarne le prestazioni.

Suggerimento 1: allenare il cervello

Quando hai raggiunto l’età adulta, il tuo cervello ha sviluppato milioni di percorsi neurali che ti aiutano a elaborare e richiamare rapidamente le informazioni, risolvere problemi familiari ed eseguire compiti abituali con un minimo sforzo mentale.

Ma se segui sempre questi percorsi logori, non stai dando al tuo cervello la stimolazione di cui ha bisogno per continuare a crescere e svilupparsi. Di tanto in tanto devi scuotere le cose!

La memoria, come la forza muscolare, richiede di “usarla o perderla“. Più allenerai il tuo cervello, meglio sarai in grado di elaborare e ricordare le informazioni. Ma non tutte le attività sono uguali. I migliori esercizi per il cervello interrompono la tua routine e ti sfidano a usare e sviluppare nuovi percorsi cerebrali.

Suggerimento 2: non saltare l’esercizio fisico

Mentre l’esercizio mentale è importante per la salute del cervello, ciò non significa che non devi mai sudare.

L’esercizio fisico aiuta il cervello a rimanere forte. Aumenta l’ossigeno nel cervello e riduce il rischio di disturbi che portano alla perdita di memoria, come il diabete e le malattie cardiovascolari.

L’esercizio fisico migliora anche gli effetti di sostanze chimiche cerebrali utili e riduce gli ormoni dello stress. Forse soprattutto, l’esercizio fisico svolge un ruolo importante nella neuroplasticità aumentando i fattori di crescita e stimolando nuove connessioni neuronali.

Suggerimento 3: dormi le giuste ore

C’è una grande differenza tra la quantità di sonno che puoi ottenere e la quantità di cui hai bisogno per funzionare al meglio. La verità è che oltre il 95% degli adulti ha bisogno tra le 7,5 e le 9 ore di sonno ogni notte per evitare la privazione del sonno.

Anche risparmiare qualche ora fa la differenza! Memoria, creatività, capacità di risoluzione dei problemi e capacità di pensiero critico sono tutti compromessi.

Ma il sonno è fondamentale per l’apprendimento e la memoria in un modo ancora più fondamentale.

La ricerca mostra che il sonno è necessario per il consolidamento della memoria, con l’attività chiave che migliora la memoria che si verifica durante le fasi più profonde del sonno.

Scegli un programma di sonno regolare. Andare a letto alla stessa ora ogni notte e alzarsi alla stessa ora ogni mattina. Cerca di non interrompere la routine, anche nei fine settimana e nei giorni festivi.

Evita tutti gli schermi per almeno un’ora prima di coricarti. La luce blu emessa da TV, tablet, telefoni e computer attiva la veglia e sopprime gli ormoni come la melatonina che ti fanno dormire.

Ridurre la caffeina. La caffeina colpisce le persone in modo diverso. Alcune persone sono molto sensibili e anche il caffè del mattino può interferire con il sonno durante la notte. Prova a ridurre la tua assunzione o eliminarla completamente se sospetti che ti stia mantenendo.

Suggerimento 4: trova il tempo per gli amici

Quando pensi a modi per migliorare la memoria, pensi ad attività “serie” come la lotta con il cruciverba o la padronanza della strategia di scacchi, o sono passatempi più spensierati – uscire con gli amici o godersi un film divertente.

Se sei come la maggior parte di noi, è probabilmente il primo. Ma innumerevoli studi dimostrano che una vita piena di amici e divertimento comporta benefici cognitivi

Suggerimento 5: tenere sotto controllo lo stress

Lo stress è uno dei peggiori nemici del cervello. Nel tempo, lo stress cronico distrugge le cellule cerebrali e danneggia l’ippocampo, la regione del cervello coinvolta nella formazione di nuovi ricordi e nel recupero di quelli vecchi.

Gli studi hanno anche collegato lo stress alla perdita di memoria.