Meghan Markle sbotta ‘Sono stufa’: lascia l’Inghilterra, lo sgarro alla Regina Elisabetta

Meghan Markle è ‘infelice’: la drastica decisione della Duchessa del Sussex

Meghan Markle, bellissima e ribelle moglie del Principe Harry, secondo quanto rivelano fonti interne a Buckingham Palace, ‘non è felice di venire al secondo posto’ dopo Kate Middleton e William Windsor, per non parlare delle tensioni che già normalmente aleggiano a Corte per il suo modo di essere ‘troppo esuberante’ per la Corte Inglese.

La Convivenza a Corte, starebbe di conseguenza diventando al quanto ‘intollerabile’, non solo per lei ma anche per gli altri mebri della famiglia Reale. A tal proposito starebbe seriamente pensando di trasferirsi insieme alla sua famiglia oltre oceano, lontana dal Regno Unito.

L’intenzione della Duchessa del Sussex sarebbe quella di traslocare, insieme ad Archie e il Principe Harry nello stato della California, a Los Angeles dove attualmente vive la madre.

Le sarà ‘concesso’? O per sfuggire alle tensioni farà le valigie ignorando i protocolli ancora una volta?