Meghan Markle, notizia choc: potrebbe diventare presidente degli Stati Uniti

Arriva una notizia incredibile che coinvolge la moglie del Principe Harry e che potrebbe segnare una svolta per la corona britannica.

Una scelta mai verificatasi prima potrebbe stravolgere completamente la storia della corona britannica. E in tutto questo c’entra Meghan Markle.

Sembra proprio che la moglie del principe Harry potrebbe addirittura diventare Presidente degli Stati Uniti.

La notizia choc del biografo su Meghan Markle

Il biografo Tom Bower, impegnato nella stesura della biografia reale sulla duchessa del Sussex, ha affermato di credere che i prossimi passi dell’ex attrice Meghan Markle potrebbero essere quelli di conquistare gli Stati Uniti e poi il mondo.

Ha affermato:

“Che dire dei prossimi 40 anni di Meghan? Una volta che Harry avrà finito di promuovere i suoi libri, lei lancerà la sua campagna globale per impegnarsi nel vorticoso fango della politica americana?”

Sembra che Meghan abbia tentato di promuovere le proprie “ambizioni politiche” attraverso un’amicizia con il vicepresidente americano Kamala Harris e gli Obama.

“Con il sostegno dei padrini democratici Clinton e Obama, Meghan dovrebbe avere poche difficoltà a essere nominata come uno dei 40 membri del Congresso dello stato inviati a Washington”.

L’attivismo politico di Meghan Markle

Già durante le elezioni statunitensi del 2020, Meghan ha esortato gli elettori a “rifiutare l’incitamento all’odio“.

Questa esternazione era stata vista come una critica diretta all’ex presidente caduto in disgrazia Donald Trump, che si è detto “non un fan” di Meghan.

Quelle del biografo sembrano non essere soltanto delle supposizioni.

Già in passato un’amica della duchessa aveva rivelato alla rivista Vanity Fair che una ragione per la quale Meghan non avrebbe rinunciato alla sua cittadinanza americana dopo il matrimonio con il principe Harry era la possibilità di entrare nella politica degli Stati Uniti.

Quindi avremo modo di vedere la candidatura di Meghan Markle come presidente degli Stati Uniti? Staremo a vedere!