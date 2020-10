Pubblicate le foto – anche degli interni – della casa dove Meghan Markle sta vivendo con Harry. Vediamole insieme di seguito.

Grazie alle videoconferenze della coppia e ad alcuni scatti presenti sul web, abbiamo modo di sbirciare nella casa meravigliosa dei Sussex.

A causa del Coronavirus, continuano le videoconferenze in smartworking. A usufruirne ci pensa anche Meghan Markle, che si connette dalla sua casa a Santa Barbara.

Le call sono una vera e propria occasione per i curiosi, che hanno modo di sbirciare all’interno della casa della duchessa di Sussex, che vale ben 14 milioni di dollari.

Nelle ultime ore, tra l’altro, stanno circolando alcune foto che mostrano proprio gli interni della residenza. A diffonderle, il sito di intermediazioni immobiliari Giggster.

L’incredibile casa dei Sussex a Santa Barbara

In realtà, gli scatti risalirebbero a prima del trasferimento dei Sussex, dunque la casa non sarebbe ancora arredata secondo il volere di Meghan e Harry.

Non sappiamo, quindi, come la coppia abbia deciso di arredare ciascun ambiente, ma possiamo vedere perlomeno come è composta e il design della living room.

Sbirciamo la casa extra lusso di Meghan e Harry

La residenza dei duchi di Sussex è studiata nei minimi dettagli e vanta moltissimi ambienti confortevoli, da sfruttare per numerose attività.

Gli esterni sono costituiti da immensi giardini, parchi giochi, giardini di inverno, piante e arbusti, vialetti e zone in cui fare barbecue e trascorrere del tempo in compagnia di amici.

Gli interni, invece, eleganti e confortevoli, vantano tessuti di prima scelta, colori tenui e rilassanti, stanze adibite a palestra, cinema, sale giochi.

Numerosi i complementi di arredo e gli accessori con i quali la coppia ha scelto di personalizzare gli interni, con l’aiuto di designer, arredatori e architetti.

Tra questi, cuscini, libri, tavolini, sedie, tappeti e coperte che adornano l’abitazione rendendola davvero confortevole.

Durante varie conferenze, la coppia si è anche mostrata seduta su una panchina, immersa nel vasto parco che circonda la residenza milionaria.

Insomma, lo stile è extra lusso e farebbe invidia a chiunque!