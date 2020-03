L’esperta Reale Wayne Dupree rompe il silenzio sui rumors inerenti all’imminente divorzio tra il Principe Harry e la Star di Suits Meghan Markle. Il retroscena inaspettato: ‘E’ tutto pronto da…’

Si fanno sempre più incessanti le voci relative all’imminente divorzio tra il Principe Harry e Meghan Markle.

Come è noto, la coppia rinunciando a tutti i titoli nobiliari e benefici ha deciso di volare in California, dove ora vivono in una sontuosa villa insieme al piccolo Archie.

Secondo quanto rivelato in uno degli ultimi numeri del Daily Mail, pare ci siano state delle ‘fughe di notizie’ in merito al divorzio degli Ex Duchi del Sussex. Scopriamo tutti i dettagli.

Harry e Meghan divorziano: le parole dell’esperta reale

Come ricorderete subito dopo il matrimonio, iniziarono a circolare voci relative al divorzio della coppia fortemente voluto dalla Regina Elisabetta, e non solo.

Non tutti hanno approvato e tutt’ora non approvano la relazione, il matrimonio di Harry con la Star di Suits, molti secondo i tabloid inglesi provarono a dissuaderlo dall’unirsi in matrimonio con lei.

Recentemente in merito, è intervenuta l’esperta reale Wayne Dupree durante un’intervista al Globe, nel corso della quale ha dichiarato che le ‘carte del divorzio’ sono pronte già da tempo. L’evento dovrebbe verificarsi nei prossimi 5 anni.

L’inaspettato retroscena: ‘Tutto premeditato’

Inoltre continua l’esperta reale Wayne Dupree, pare che sia proprio Meghan Markle a voler interrompere la relazione, a seguito delle assillanti accuse contro lei mosse, secondo cui sarebbe ‘bramosa di denaro’.

Ciò oltretutto sarebbe stato premeditato sin dalla loro unione dinanzi a Dio e alla comunità inglese, secondo quanto rivela la sorella dell’attrice americana.

Sarà vero? Staremo a vedere, nel frattempo pare proprio che la consorte del Principe Harry abbia tutt’altro a cui pensare che al divorzio.

Infatti secondo quanto rivelano i Tabloid, pare sia divenuta ossessiva nei confronti delle norme igienico-sanitarie nella loro villa, e abbia proibito a tutti eccetto lei e Harry di poter stare a contatto con Archie, data l’emergenza per il Coronavirus.