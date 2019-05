Principe William e Harry è guerra: l’uno contro l’altro per Kate Middleton e Meghan Markle

Non scorre più buon sangue tra William e Harry. I due fratelli sono ai ferri corti per le rispettive mogli che non rendono loro gioco facile

Una vera e propria guerra quella tra Harry e William. I due fratelli sono l’uno contro l’altro da quando hanno formato le loro rispettive famiglie. Dei fantastici 4 inglesi non c’è più l’ombra. I due ormai comunicano a suon di “pugni” sui social. Harry e Meghan, con l’account SussexRoyal, rivale del vecchio KensingtonRoyal, in sole 6 ore abbiano raggiunto il primo milione di fan.

Harry Meghan vs William e Kate: competizione tra i reali

Una vera e propria stoccata per i due neosposi verso la coppia primogenita. Fino a qualche tempo fa, gli ormai ex “Fab Four” condividevano un unico profilo sui network, vivendo a Kensington Palace assieme. La scissione è avvenuta negli ultimi mesi, quando Meghan Markle e il Principe Harry si sono trasferiti a Frogmore Cottage, lasciando la residenza ai Duchi di Cambridge.

Da quel momento in poi e dopo la creazione dell’account, ha avuto ufficialmente inizio la sfida a suon di numeri: KensingtonRoyal in testa con 8.9 milioni di follower e SussexRoyal già quasi in pari con 8.3 milioni di fan in perenne ascesa. A Kensington la momentanea vittoria, a Sussex il record di followers.

Sposare il Principe? Tutt’altro che una favola

Ci sono ancora molti punti da chiarire, ma pare che la “guerra” tra i due Royal Brothers abbia avuto inizio dai dissapori tra le due Royal Wife: tra Kate e Meghan, insomma, pare non correre buon sangue.

Quest’ultima e il principe Harry sono sposati da un anno, ma già ne sono successe di tutti i colori: l’iniziale disaccordo della regina, gli scontri con la Duchessa di Cambridge, l’impressione che Meghan vivesse una vita da favola.”

Il vorticoso romanzo che ha catapultato Meghan ad un livello di celebrità che va oltre i suoi sogni più sfrenati deve essere stato sconvolgente. Solo ora che ha scoperto cosa significhi essere una reale, Meghan si sarà resa conto che non è una fama. Perché sposare il bel principe ha un costo inimmaginabile.