Me contro te, chi sono Sofia e Luigi: la coppia di youtuber...

Chi sono i Me contro te

I Me contro te sono un duo di youtuber siciliani, composto da Sofia Scalia (Sofi) e Luigi Calagna (Luì).

Sofi sta per Sofia Scalia, che nasce a Palermo, il 14 maggio del 1997. Il suo percorso su Youtube inizia il 4 ottobre del 2014, quando, assieme al suo fidanzato Luigi, decide di caricare il suo primo video su Youtube.

Luì sta invece per Luigi Calagna, che nasce a Palermo, il 6 Dicembre del 1992. Conosce Sofia a Partinico, paese in cui vivono entrambi, dopo di che i due intraprendono una relazione che dura fino ad oggi.

I Me contro Te non sono i classici youtuber. I due giovani siciliani, infatti, sono stati addirittura premiati dal Moige per i contenuti educativi del loro canale.

ll duo di successo ha addirittura un film in uscita: “Me contro te – La vendetta del signor S“, che sarà nelle sale da gennaio 2020.

Vita privata e curiosità

Sofì è alta 1,65 cm e il suo cibo preferito è la pizza. Il suo colore preferito è il giallo e il suo peggior difetto è essere un tipo ritardatario. Ha un profilo instagram che conta 635mila followers e uno su facebook, seguito da 59.493 persone, che però non aggiorna da più di un anno.

Luì è alto 1,80 cm e anche il suo cibo preferito è la pizza. Il suo colore preferito è il verde e il suo peggior difetto è avere così tanti pensieri nella testa da dimenticarseli. Ha un profilo instagram che conta 500mila followers e il suo profilo facebook è seguito da 43.728 persone.

Dopo aver conosciuto la ragazza, Luì, giorno dopo giorno, si dichiara lentamente a Sofi. Nonostante all’inizio Sofì sembri disinteressata, Luì non demorde e nel Gennaio del 2013 riesce finalmente a conquistarla e i due si fidanzano.