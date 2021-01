Maya Weug è la prima donna pilota nella storia della Ferrari

La ragazza di soli 16 anni metà belga e metà olandese è stata scelta per entrare nella Ferrari Driver Academy.

Vedere le donne nel mondo delle corse da anni non è più un tabù ma, almeno finora, nessuna era mai stata scelta per indossare la tuta rossa della Ferrari. A spezzare quest’ultimo trend è stata una ragazza di appena sedici anni Maya Weug.

Weug ha trionfato nel percorso “Girls on Track- Rising Stars”

Weug ha, infatti, trionfato nell’iniziativa promossa dalla FIA Women in Motorsport Commission, “Girls On Track – Rising Stars”, promossa in collaborazione proprio con la Ferrari Driver Academy. Non certo un percorso semplice, basti pensare che nel programma, iniziato nel giugno del 2020, sono state coinvolte 20 ragazze indicate da 145 autorità nazionali differenti.

Le prove sono, quindi, andate avanti fino alla finale avvenuta la scorsa settimana a Fiorano. Qui le 4 ragazze rimaste si sono date battaglia a colpi di simulatore e scendendo in pista anche con le monoposto di Formula 4.

Una prassi, quella del simulatore e della prova su strada, che avviene per ogni candidato ad entrare nella Ferrari Driver Academy. A spuntarla sulle altre 3 pretendenti, come detto, è stata Maya Weug ragazza metà olandese e metà belga ma cresciuta in Spagna.

La ragazza inizierà il suo percorso in Formula 4

Ad infondere la passione per le corse sarebbe stato Weug senior il quale già in tenera età avrebbe concesso alla figlia di gareggiare sui kart. Ad attendere Maya, quindi, ci sarà un campionato di Formula 4 supportato proprio dalla rossa di Maranello.

Una Ferrari che finalmente, quindi, ha aggiunto alla propria Academy un pilota femminile per supportare il movimento che da troppi anni fatica a prendere il via. Infine, è da sottolineare come, visto il grande potenziale di tutte le finaliste, alle altre ragazze in gara è stata offerta la possibilità di girare con una 488 Challenge EVO, la vettura da oltre 700 cavalli protagonista del campionato monomarca Ferrari Challenge.