Chi è Max Giusti? Il un conduttore, attore e celebre imitatore presto al cinema con “Appena un minuto”

Max Giusti è il celebre attore romano, noto per aver condotto Affari Tuoi e per le sue iconiche imitazioni a Quelli che il calcio. Scopriamone di più!

Chi è Max Giusti

Nato a Roma, il 28 luglio del 1968, intraprende da giovanissimo la carriera televisiva e debutta nel 1991 con due programmi su Rai 2, Stasera mi butto e Ricomincio da due.

Nel frattempo recita in due fiction, Ladri si nasce e Ladri si diventa, per la regia di Pier Francesco Pingitore. Dopo aver condotto Stracult nel 2001, mette in mostra le sue doti da imitatore in Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera e recita nel primo film per il cinema, E adesso sesso di Carlo Vanzina.

La carriera di attore cinematografico prosegue con Heaven del 2002, Le barzellette, del 2004, La fiamma sul ghiaccio del 2005 e Nero bifamiliare, per la regia di Federico Zampaglione, nel 2007.

Nel 2007 diventa conduttore di Stile Libero Max ed entra nel cast di Distretto di Polizia e di Raccontami.

Ritorna in tv dal settembre 2009 sempre come conduttore della trasmissione in prima serata Affari tuoi su Raiuno, dove rimarrà per 5 anni. Dopo la conduzione di alcuni varietà come Il pubblico da casa e Riusciranno i nostri eroi, nel 2015 è concorrente del programma Tale e quale show.

Dal 2016 al 2018 conduce alcuni quiz come Boom! e Chi ti conosce? sul canale NOVE. Nel 2019 torna al cinema con Appena un minuto, in uscita il prossimo 3 ottobre 2019.

Vita privata e curiosità

Max è sposato dal 2009 con Benedetta Bellini. I due sono genitori di Matteo e Caterina. La famiglia è molto unita e i bambini hanno un ottimo rapporto con il padre, che li fa ridere sempre con delle gag divertenti che inscena anche in casa.

Prima di incontrare la moglie, Max ha avuto una relazione con il celebre volto della televisione italiana, Selvaggia Lucarelli.

Il comico è appassionato di tennis e possiede un club incentrato su questo sport a Roma.