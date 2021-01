Maurizio Costanzo lo confessa: ‘Ho tradito mia moglie’. Il matrimonio in frantumi

Maria De Filippi svela un retroscena inaspettato relativo alla sua relazione con Maurizio Costanzo e i fan rimangono allibiti.

Il 2021 è cominciato da pochissimo eppure sono già arrivate notizie clamorose relative ai principali personaggi dello spettacolo italiano.

Tra queste, una in particolare riguarda Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, una delle coppie più longeve della televisione.

La confessione fatta dalla stessa Maria De Filippi, riguarda il tradimento di Maurizio Costanzo. Scopriamo di più!

Il tradimento di Maurizio Costanzo

Di recente, Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista nella quale ha confessato il tradimento di Maurizio Costanzo.

La donna ha svelato di essere stata beccata da Marta Flavi quando ancora il conduttore televisivo era sposato con lei. Il tradimento di Maurizio Costanzo, infatti, sarebbe avvenuto ai danni dell’ex moglie.

Pare che il giornalista fosse ancora sposato quando ha iniziato un nuovo rapporto sentimentale con la De Filippi, che all’epoca aveva soltanto 28 anni.

La bugia di Maria De Filippi

Viene fuori, quindi, una verità inedita! In passato, Maria aveva affermato che la relazione con il conduttore fosse cominciata quando lui si era già separato.

Ora trapela una realtà diversa e proprio per bocca della conduttrice di Canale 5.

Maria ha rivelato che Marta Flavi beccò una telefonata compromettente tra lei e Maurizio.

Fu proprio allora che il loro matrimonio andò in frantumi e che Costanzo si decise ad andare fino in fondo con Maria.

Fu la De Filippi, quindi, la ragione della rottura tra Maurizio Costanzo e Marta Flavi. Quest’ultima, fino a ora, ha mantenuto il silenzio.

Costanzo non si è ancora pronunciato in merito, ma la De Filippi non avrebbe ragione di mentire su un fatto del genere.