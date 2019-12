‘Maria è stata la prima a farmi…’ Maurizio Costanzo, l’intima confessione sul loro rapporto spiazza tutti

Maurizio Costanzo si è recentemente concesso ad una lunga intervista a Di Più Tv, il giornalista rivela il retroscena privato con la moglie Maria De Filippi

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono senza ombra di dubbio tra le coppie più stimate e apprezzate del panorama televisivo italiano.

La coppia raggiungerà il prossimo agosto 2020, le tanto agognate nozze d’argento, un traguardo che come ha più volte rivelato il giornalista nel corso delle sue vecchie interviste non si sarebbe mai aspettato di riuscire a raggiungere.

Recentemente il giornalista e conduttore dell’omonimo talk Show si è concesso ad una lunga intervista a Di più Tv, nel corso della quale ha rilasciato una confessione inaspettata sulla moglie Maria. Scopriamo di più.

Maurizio Costanzo: ‘Maria è Stata la prima che…’

Un rapporto solido e profondo quello instaurato tra il giornalista e la conduttrice di Uomini e Donne, il quale giorno dopo giorno si arricchisce sempre più.

Nel corso dell’ultima intervista alla risvista edita da ‘Il Cairo Editore’, Maurizio Costanzo ha fatto una rivelazione inaspettata sulla moglie, la quale sarebbe stata la prima donna che, l’avrebbe portato in vacanza e fatto staccare dunque dal lavoro per godersi del tempo libero in totale relax:

‘Maria è stata la prima a portarmi in vacanza. Ad agosto andiamo insieme all’Argentario. Il resto dell’anno, invece, lo passo a Roma’

rivela ai lettori di Di Più Tv aggiungendo che quest’anno trascorrerà sia le vacanze natalizie che il capodanno in famiglia.

Costanzo presenta il suo nuovo progetto televisivo

Dopo la vita privata, il giornalista da spazio a quella professionale, spiegando il suo ultimo grande progetto in Rai, ‘Il Gran Varietà‘ il quale andrà in onda Lunedì 23 Dicembre condotto in sinergia con Lisa Marzoli.

Di cosa si tratta? Eccolo spiegato proprio con le parole del marito di Maria De Filippi:

‘Erano anni che avevo in mente questo progetto. Ricorderò e celebrerò i grandi varietà che hanno fatto grande la Tv. E’ un regalo che ho voluto fare al pubblico di Rai1, ma anche a me stesso’

poi Lisa Marzoli aggiunge:

‘Io e Costanzo ricorderemo quattro celebri varietà della Rai, dagli anni 60 agli anni 2000’

e ancora:

‘io farò una breve presentazione del programma e poi manderemo degli spezzoni. Invece Maurizio li commenterà svelando aneddoti e retroscena’

conclude l’ex conduttrice de La Vita in Diretta.