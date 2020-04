‘Non l’abbiamo mai fatto’ Costanzo in quarantena con la De Filippi: la confessione spiazzante del giornalista

‘Non l’abbiamo mai fatto’ Costanzo in quarantena con la De Filippi: la...

Maurizio Costanzo si è recentemente concesso ad una lunga intervista al Corriere della Sera. Il giornalista fa una confessione inaspettata ai lettori

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti più amati e seguiti dal pubblico italiano.

Sposato da 25 anni con la Regina di Canale 5, si è recentemente concesso ad una lunga intervista per la celebre testata giornalistica ‘Il Corriere della sera’.

Il conduttore romano ha raccontato ai suoi lettori della quarantena insieme a Maria De Filippi, poi la confessione privata inaspettata. Scopriamo maggiori dettagli.

Maurizio Costanzo in quarantena con Maria: la confessione inaspettata

Il conduttore del Maurizio Costanzo Show, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha rivelato i dettagli relativi a queste ultime settimane relative all’isolamento forzato a causa dell’Emergenza Coronavirus, che vedono comunque Maria uscire di tanto in tanto per impegni di tipo lavorativo.

Stando al suo racconto pare però che la quarantena sembri non pesare più di tanto alla coppia, ammettendo di non essere mai stato lui un ‘tipo mondano’ e che da piccolo avendo vissuto la guerra, non usciva.

Poi il matrimonio con la sua compagna di Vita Maria De Filippi, una ‘casalinga’:

‘In tutto questo tempo non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa’

poi ha aggiunto ironizzando:

‘Può anche pensare che siamo parenti stretti del coronavirus!’

‘Mi dispiace molto’: lo sfogo doloroso del giornalista

Un periodo difficile, rivela Costanzo, in cui come tutti ha dovuto rinunciare al contatto diretto con i suoi cari e al suo appuntamento settimanale del giovedì con il pranzo insieme ai suoi figli.

Una rinuncia per la quale si dice ‘molto dispiaciuto’, sperando che presto vengano ‘allentate le misure di sicurezza per ripristinare un po’ di vecchie abitudini’ che si appresteranno suo malgrado, il giornalista teme verso i primi di maggio.

Maurizio Costanzo conclude sull’argomento di essere spesso in contatto telefonico con i figli e i nipotini. ‘Ci sentiamo all’orecchio’ rivela il giornalista che si definisce ‘antico’, poi scherza:

‘Il nonno, del resto, lo hanno visto tante volte in tv’

conclude il conduttore romano.