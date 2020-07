Maurizio Battista, due divorzio e il dramma della figlia: tutto sul comico romano di La Sai l’ultima?

Chi è Maurizio Battista, vediamo tutti i dettagli relativi alla vita dell’attore comico ed ex concorrente del Grande Fratello VIP

Scopriamo insieme tutti i segreti di Maurizio Battista!

Chi è Maurizio Battista

Nasce nel 1957 a Roma. Appassionato di recitazione, affronta una lunghissima gavetta. Esordisce nel mondo del cinema nel 1997 nel film Finalmente Soli.

Successivamente partecipa anche a Finalmente la felicità e Un fantastico via vai diretti da Leonardo Pieraccioni. Per quanto riguarda la sua carriera teatrale, è molto attivo e porta in scena spettacoli come Era meglio da piccoli e Seven Show.

La notorietà per l’attore arriva grazie alla partecipazione ai programmi televisivi di successo come Colorado Cafè e Zelig. Successivamente partecipa a Buona Domenica, Quelli che il calcio e Striscia la notizia.

Battista è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha abbandonato dopo alcune settimane per la troppa mancanza dalla famiglia.

Vita privata e curiosità

Battista è sposato con Alessandra Moretti, una donna molto più giovane di lui. Ha 32 anni e di professione fa l’attrice. La moglie di Battista si è divisa tra teatro, televisione e cinema e ha recitato in alcune serie tv di successo come Provaci ancora prof e al cinema in film come Universitari di Federico Moccia.

Alessandra e Maurizio si sono conosciuti durante delle prove teatrali per uno spettacolo e immediatamente è scoccata la scintilla tra i due. Battista, nel frattempo, era sposato e ha lasciato la moglie per costruirsi una nuova famiglia assieme ad Alessandra.

Prima di Alessandra, Maurizio Battista, in realtà, è stato sposato per due volte: due matrimonio finiti male e conclusi con un inevitabile divorzio.

Dalle prime nozze sono nati due figli: Federica e Simone, che, in base a quanto dichiarato dall’attore in alcune interviste, non avrebbero alcun rapporto con il padre, non avendo accettato la sua nuova famiglia.

Nel 2016, invece, dal matrimonio con Alessandra nasce Anna, che lo scorso anno ha fatto vivere un vero e proprio dramma a Battista. La piccola, infatti, è stata ricoverata in ospedale per una brutta bronchite. Adesso, invece, sta bene.