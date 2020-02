Un 24 enne di Cesenatico è scomparso in Australia e risponde al nome di Mattia Fiaschini. E’ stato visto l’ultima volta poco prima di un’escursione.

Sarebbe dovuto andare sulle Blue Mountains in solitaria ma non si hanno più notizie di Mattia Fiaschini da mercoledì.

Doveva fare un’escursione in solitaria

Mattia Fiaschini, 24 anni, originario di Cesenatico, non ha dato sue notizie da mercoledì. In quella data, è stato visto per l’ultima volta in Australia prima di iniziare un’escursione in solitaria, quella sulle Blue Mountains, la catena montuosa che si trova ad Ovest di Sydney. Nella zona in cui Fiaschini si trova non c’è copertura telefonica per questo, amici e parenti, non possono mettersi in contatto con lui.

E’ stata la polizia australiana a dare una ricostruzione sommaria dei fatti. Secondo le notizie raccolte, infatti, il ragazzo l’ultima volta è stato visto vicino poco fuori dalla stazione dei treni di Blackheat mercoledì 29 gennaio.

Il perché del viaggio in Australia

Come tanti giovani italiani, anche Mattia si era recato in Australia per lavorare. L’azienda che gli ha dato lavoro opera nel settore agricolo e si chiama Luscious Citrus di Mundubbera, nel Queensland. Il giovane è appassionato di escursioni ed considerato esperto poiché ha scalato diverse vette importanti.

Il padre del ragazzo partirà a breve per Sydney al fine di seguire da vicino le ricerche del figlio. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, come si legge su Fanpage, ha affermato di star seguendo la vicenda: