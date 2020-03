Matteo Salvini, linea dura sull’emergenza coronavirus: “Si rischia lo scontro sociale”

Il leader della Lega Matteo Salvini ha rilasciato una intensa intervista a La Stampa dichiarando cosa per lui sarebbe importante durante questa emergenza da coronavirus.

Il leader della Lega in una sua lunga intervista ha dichiarato:

Evidenziando che sarebbe necessario porre di fronte a questa totale emergenza da coronavirus degli investimenti come garanzia prima che si arrivi ad un vero e proprio scontro sociale:

“i soldi promessi devono arrivare. ora, non tra due mesi”

Non solo quello ma anche debiti che si andranno a creare nel corso dei mesi:

“il rigore e lo zero virgola hanno fatto dell’Italia il Paese con la crescita più bassa in Europa. Ora l’emergenza ci impone di fare dei cambiamenti radicali”

Si rivolge poi direttamente all’Unione Europea, chiedendo che gli italiani possano utilizzare i soldi degli italiani:

“fino ad ora abbiamo fatto i compiti a casa, come siamo messi? rispettando lo zero virgola abbiamo chiuso ospedali, caserme. i sacrifici per rispettare vincoli rischiano di farci morire”