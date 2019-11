Matteo Renzi, Italia Viva invita Carfagna e Polverini: lancio di Saccardi come leader

Oggi Matteo Renzi è a Pistoia, ma non è passato inosservato il suo interesse verso Mara Carfagna e la Polverini. Ecco le novità

Oggi il leader di Italia Viva è a casa propria per dibattere sulle elezioni regionali toscane, con la prima assemblea dopo Leopolda 10.

Durante il suo comizio lancia come leader Stefania Saccardi – assessore Sanità regionale – al fine che possa coordinare il partito e fare il tour delle province toscane così da toccare con mano e conoscere dal vivo i rappresentanti.

L’entusiasmo durante l’evento è molto sentito:

Il suo tour Shock è partito da Torino e sta toccando man mano alcuni punti strategici italiani sempre al ritmo dei Queen e la loro Don’t stop me now.

Alle ore 16 l’appuntamento è presso il Nursery Campus di Vannucci Piante:

“il meglio deve ancora arrivare, siamo solo all’inizio. non sarà una sfida facile ma sarà bellissima”

Teresa Bellanova e il leader di Italia Viva invitano ufficialmente Mara Carfagna e Renata Polverini nell’unirsi al gruppo:

“se vogliono venire con noi sono le benvenute. il nostro partito è nato come start up per rinnovare la politica e dare un futuro ai nostri ragazzi”