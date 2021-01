Matrimonio a prima vista, l’ex volto inguaia il programma: ‘La verità è un’altra’

Una verità che ha spiazzato i fan di Matrimonio a prima vista. Il programma mostra davvero scene reali. L’ex concorrente racconta tutto.

Un programma davvero molto seguito Matrimonio a prima vista. Viene definito un reality, ma mostra davvero scene di coppia reali? L’ex volto del programma svela tutta la verità.



Capita che ex concorrenti dei reality parlino male dei programmi in cui hanno partecipato. Il programma di Real Time, ha tanti telespettatori ma vengono fuori adesso alcuni strani retroscena.

Matrimonio a prima vista: vengono fuori strani retroscena

Il programma di Real Time ha lasciato completamente basiti i fan di Matrimonio a prima vista. Per chi non lo conoscesse, il programma si fonda sulla capacità di creare coppie grazie ad team di esperti composto da psicologi e sociologi.

A mettersi insieme, insomma, sono persone che non si sono mai viste ma che sembrano avere tratti comuni che possono promettere un’ottima riuscita.

C’è un ex volto del reality, Sara Wilma Milani, che ha voluto chiarire alcuni dettagli sul programma. Le sue dichiarazioni han fatto subito il giro del web. La cantante che ha preso parte alla scorsa edizione dello show in onda su Real Time, ha rivelato come vengono accoppiati i partecipanti del programma.

In sostanza la cantante ha accusato gli autori di essere interessati praticamente solo a fare ascolti creando situazione scandalose. Il reality, quindi, sarebbe una montatura bella e buona. Sara ha rivelato che il programma non vuole formare vere coppie:

“Invece il loro intento non è tanto trovare la coppia perfetta, ma fare televisione”, per poi aggiungere: “gli autori non pensano al matrimonio, ci vedono come personaggi”.

Insomma, parole forti che di certo non piaceranno ai fan del reality.

Le altre coppie formate nel programma

I numeri dello show non hanno altro che dare adito alle parole della ex concorrente. Solo una coppia, in tutte le edizione sembra avere avuto un buon proseguo quella formata da Francesca Musci e Stefano Protraggi concorrenti della seconda edizione.

Tutte le altre sono dovute ricorrere al divorzio per via di evidenti incomprensioni e incompatibilità. Insomma, un programma tutt’altro che reale almeno secondo le parole avvelenate dell’ex concorrente.