Ormai ci siamo: è in arrivo la nuova attesa edizione del reality che ha vede tre coppie convolare a nozze al buio! Ecco gli spoiler!

Il format Matrimonio a prima vista ha conquistato il pubblico italiano, ora l’edizione numero 6 è finalmente al via e le anticipazioni svelano che ne accadranno delle belle!

Se sei curioso di sapere proprio tutto su Matrimonio a prima vista Italia 2021 continua a leggere!

Matrimonio a Prima vista Italia 6, Prima Puntata

Dopo i fasti della quinta edizione di Matrimonio a prima vista Italia moltissimi fan attendevano questa notizia: la 6 edizione è in arrivo tra una manciata di ore!

Ebbene sì, è ufficiale, a partire da mercoledì 10 marzo potremo gustarci le nuove storie dei matrimoni tra “perfetti sconosciuti” che ormai ci hanno abituato a colpi id scena imperdibili.

Inizialmente si era temuto che la messa in onda avvenisse solo per gli abbonati a Discovery+ ma ora la notizia è che dopo la fine delle puntate diffuse in esclusiva sulla piattaforma a pagamento, il reality approda anche su Real Time. Dunque vi sarà la possibilità di vederlo in chiaro per tutti gli appassionati.

Non è chiaro se il giorno scelto resterà il mercoledì dalle 21.20 o tornerà al consueto slot del martedì, di sicuro sarà un prime time attesissimo!

Come si nota anche dallo spot, nella prima puntata “La scelta delle coppie” vedremo dunque gli esperti presentare le nuove coppie che intraprenderanno il lungo viaggio nei sentimenti. In seguito assisteremo ai sei sconosciuti convolare a nozze.

Chi avranno scelto questa volta il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nadia Loffredi e lo psicologo Francesco Quattrini?

Le coppie scelte per il viaggio nei sentimenti

Come ogni edizione anche per quella in arrivo sono stati scelti sei sconosciuti che, in base alle preferenze e particolarità caratteriali emerse durante le selezioni, sono stati abbinati tra loro a formare 3 coppie.

Sappiamo che si formerà una coppia romana, una lombarda ed una siciliana. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta!

Francesco e Martina: la coppia laziale, si sposerà sul litorale. Di loro sappiamo che sono entrambi amanti dello sport, Martina di lavoro fa l’addetta alle vendite di giorno e di notte lavora come bar lady. Si reputa alla moda e cercava un ragazzo di bell’aspetto e che amasse la palestra. Francesco è un tassista romano di 37 anni con la passione per le moto, chissà se riuscirà a condividerla con la sua futura sposa.

Fabio e Clara: la coppia lombarda si sposerà in Franciacorta. Fabio vive a Legnago ed al momento non lavora ed ha colpito gli esperti per il suo aspetto duro che si scontra con un animo molto gentile. Clara vive con i genitori, la sorella ed i suoi cani a Brescia. la ragazza è in cerca del vero amore, che già in passato ha cercato senza successo anche in Messico. Chissà se tra i due si confermerà l’affinità dell’84%.

Salvatore e Santa: la coppia siciliana si sposerà a Milano. Salvatore Bonfiglio è originario di Patti (Messina) ed ama la bicicletta con cui ama viaggiare in giro per l’Europa. Santa Marziale è invece originaria della provincia di Catania, vive al mare anche se non ama andarci. La loro compatibilità risulta del 77%.

Per non perdersi nemmeno uno dei colpi di scena della nuova edizione del reality non resta che sintonizzarsi su Real Time o rivedere le puntate su Discovery+!