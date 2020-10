Matrimonio a Prima Vista, anticipazioni: nuove coppie edizione 2020

L’innovativo format dei sentimenti di Real Time torna il 6 ottobre 2020 con nuove coppie che diranno il loro sì al buio: le anticipazioni.

Tra le coppie di sconosciuti che convoleranno a nozze scopriamo chi ha dovuto rinunciare al matrimonio a causa del Covid: chi resta nella nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020, tutti i martedì su Real Time!

Matrimonio a Prima Vista al via in chiaro: cosa cambia

Le nuovissime puntate dell’atteso reality dei sentimenti andrà in onda il martedì su Real Time canale 31, in prima serata.

Le prime due puntate sono state trasmesse in anteprima grazie al servizio pay di Discovery , ovvero DPlay Plus.

Quella del 2020 sarà infatti la prima edizione gestita da Discovery mentre le scorse facevano capo a Sky ed il debutto di Discovery è stato burrascoso, a causa dell’emergenza Covid.

Nel cast sempre la sessuologa Nada Loffredi, Lo psicologo Fabrizio Quattrini ed il sociologo Mario Abis a selezionare le coppie di futuri sposi a seconda delle loro inclinazioni caratteriali.

Il primo colloquio si è svolto a Milano intorno alla metà di febbraio ed in quell’occasione erano state selezionate 4 coppie ma una ha dovuto rinunciare.

L’emergenza Covid ha costretto a riformulare spazi e modalità del programma. A cambiare drasticamente ad esempio sarà la cerimonia: non più la festa a sorpresa con parenti ed amici dei due “sposi al buio” ma una celebrazione blindata con solo due testimoni.

Di sicuro meno scenografica ma di certo ugualmente emozionante per i neo sposi che dovranno affrontare un passo così importante. Come vivranno i concorrenti dell’edizione 2020 il matrimonio a prima vista? Avranno bisogno di maggior supporto dagli esperti?

Le coppie: assenti e coppie all’altare

Il Covid ha influito sul programma non solo per le norme sul distanziamento sociale ma anche sulla formazione del cast definitivo.

Inizialmente tra le coppie selezionate erano presenti anche Maddalena e Luca, due giovani di 26 e 28 anni che avevano convinto gli esperti ma che non hanno potuto realizzare il sogno del matrimonio al buio.

La pugliese trapiantata a Modena infatti si occupa di riabilitazione psichiatrica in una struttura sanitaria e ciò metteva a rischio il resto della produzione.

Dunque la stessa Maddalena ha deciso di rinunciare al programma costringendo all’abbandono anche Luca.

La produzione ha così comunicato tramite missiva in tutta fretta ad altri due sconosciuti che avrebbero vissuto questa straordinaria esperienza.

Con la sostituzione della coppia rinunciataria quindi il cast completo dell’edizione 2020 è stato definito e si preannunciano dinamiche scoppiettanti!

Vediamo chi saranno le coppie di neo sposi che dovranno cimentarsi nella nuova vita matrimoniale con uno sconosciuto:

Giorgia e Luca : 32 anni di Roma lei, 31 anni da cisterna Latina lui. Giorgia ama la semplicità, la famiglia e divertirsi. Luca adora il calcio e la musica e dice di saper essere un tipo romantico anche se non lo manifesta.

Per gli esperti hanno un’affinità del 83%!

: 32 anni di Roma lei, 31 anni da cisterna Latina lui. Giorgia ama la semplicità, la famiglia e divertirsi. Luca adora il calcio e la musica e dice di saper essere un tipo romantico anche se non lo manifesta. Per gli esperti hanno un’affinità del 83%! Sitara e Gianluca : 29 anni di Roma lei, fa la cassiera in un ristorante ed ha un carattere deciso. Riuscirà a trovare l’amore? In coppia con lei sarà il 30enne fiorentino Gianluca che punta sulla condivisione per conquistare la sua bella. Sono la coppia che ha sostituito all’ultimo i due rinunciatari.

: 29 anni di Roma lei, fa la cassiera in un ristorante ed ha un carattere deciso. Riuscirà a trovare l’amore? In coppia con lei sarà il 30enne fiorentino Gianluca che punta sulla condivisione per conquistare la sua bella. Sono la coppia che ha sostituito all’ultimo i due rinunciatari. Nicole e Andrea: 29enne di Pesaro ed esperta di contabilità ma appassionata di moda lei, ha tanta voglia di vivere questa avventura e di trovare l’amore. Il suo futuro marito sarà il 28enne di Pesaro che cerca l’amore e non vede l’ora di conoscere una donna simpatica e generosa come riporta anche Tvblog.

Riusciranno le coppie di sconosciuti a trovare l’amore? Oppure dopo le settimane di convivenza forzata decideranno di ricorrere al divorzio? Per saperlo non resta che sintonizzarsi su Real Time ogni martedì alle 21.20 in prima Tv.

Ecco tutte le coppie, presenti ed eliminate, di questa edizione: