Matrimonio a prima vista 4, le anticipazioni di mercoledì 18 Settembre. Ecco cosa accadrà durante la terza puntata

Con oggi, mercoledì 18 settembre 2019, siamo giunti al terzo appuntamento di ‘Matrimonio a prima vista’ che quest’anno va in onda nella sua quarta edizione.

Nel corso delle prime due puntate abbiamo avuto modo di conoscere le tre coppie, quelle formate da Fulvio e Federica, Marco e Ambra , e infine quella di Luca e Cecilia.

Abbiamo assistito ai loro ‘Si’ e ai viaggi di nozze, i quali ognuno a proprio modo sono stati sicuramente indimenticabili.

Le anticipazioni, rivelano che ci saranno grandi cambiamenti e colpi di scena, infatti dopo il giorno del matrimonio e la luna di miele, è ora per le tre coppie di intraprendere il passo sino ad ora più complesso quella della convivenza.

Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme le anticipazioni coppia per coppia.

Federica da un’opportunità a Fulvio

Il matrimonio tra Fulvio e Federica, è quello all’apparenza più instabile dei tre. Nel giorno del fatidico si, mentre lui è rimasto subito rapito dalla sua sposa, lei ha mostrato un senso di rifiuto nei confronti di suo marito con il quale non è riuscita ad avere un contatto di tipo fisico, di quelli innocenti, quali un abbraccio, una carezza o a reggere addirittura lo sguardo.

Una problematica che è stata fonte di forti discussioni soprattutto nel corso del viaggio di nozze. Fortunatamente Fulvio, pronto a mettersi in gioco e in discussione, ha saputo mantenere con eleganze e signorilità, pazienza e comprensione nei confronti della sua sposa, anche quando le parole di lei, sarebbero bastate per fargli fare le valige e fuggire da Zanzibar, un luogo per lei speciale di cui non avrebbe voluto rovinare i passati ricordi.

Dopo un confronto con la sessuologa Nada però, Federica cercherà di aprire la sua mente, mettendo da parte il suo passato e cercando di andare oltre i propri limiti, blocchi e consueti comportamenti, che hanno portato in passato alla fine delle sue relazioni.

Rientrati da Zanzibar, i due si ritroveranno a convivere a casa di Fulvio, in Toscana. Le cose inizieranno a cambiare soprattutto da parte di lei, la quale cerca di essere più aperta.

Federica infatti dietro consiglio degli psicologi deciderà di lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato e aprire le porte a Fulvio, il quale apprezzerà, dopo il quasi ‘tragico’ inizio del loro matrimonio, il tentativo della sua sposa.

Ambra prova ad accettare Marco

Anche quello tra Marco e Ambra, è stato un matrimonio partito con il piede giusto, nonostante i due nel giorno del loro si, sembravano aver trovato nel dolore della perdita dei propri genitori, un punto di partenza.

Ambra però, resterà bloccata nei confronti del suo sposo, in quanto non colpita dal suo aspetto fisico e dal fatto che pur essendo ‘buono d’animo’ come da lei richiesto allo stesso tempo per lei non è abbastanza forte caratterialmente parlando. Non le fornisce quella sicurezza di cui ha bisogno e cerca in un uomo.

Dopo il viaggio di nozze di Marocco, tra alti e bassi, inizia la loro convivenza. Prima del grande passo, Ambra trascorrerà un paio di giorni a casa sua giusto il tempo di preparare le sue cose e si farà accompagnare a Terni, dove vive Marco dallo psicologo.

Durante il viaggio i due avranno modo di confrontarsi, e Ambra capirà che dovrà impegnarsi a far funzionare le cose con il suo sposo, il quale con le braccia aperte accoglierà sua moglie, dando il meglio di se per farsi conoscere ma soprattutto apprezzare per ciò che è.

Anche nella coppia ci saranno dei risvolti positivi, e i due insieme faranno passi da gigante.

Cecilia mostra le sue insicurezze sul rapporto con Luca

Cecilia e Luca, è tra le tre coppie sicuramente quella più amata e stimata, per il feeling instauratosi sin dal primo sguardo, per la loro voglia di mettersi in gioco e scoprirsi, andando al di la di ogni pregiudizio.

Secondo quanto da loro raccontato, sarebbe sin da subito scoppiata anche la passione dopo il giorno delle nozze. Il loro video documentario delle Nozze tra i tre è quello sicuramente più divertente e ‘vero’ proprio grazie alla grande sintonia scoccata tra loro.

Unico grande tarlo che rende insicura soprattutto Cecilia, è la lontananza che li divide, quei maledetti 700 km, che li separano l’uno dall’altro.

Un problema rilevato dalla sposa sin dai primi giorni della luna di miele, ma che Luca per paura di pregiudicare il bellissimo viaggio in Messico, ha voluto rimandare al loro rientro.

Dato che entrambi hanno un lavoro stabile, come suggerito da Luca, per un pò di tempo si divideranno tra nord e sud, cercando di far funzionare le cose.

Le anticipazioni però rivelano che dopo l’entusiasmo della luna di miele, iniziano a farsi strada i primi problemi, dovuti probabilmente a quella sua ‘razionalità’ e forse la paura e l’insicurezza, da parte di Cecilia di non riuscire a gestire la distanza che li separa in maniera opportuna. Ciò porterà il rapporto a vacillare. Riuscirà la coppia a far fronte alle difficoltà in arrivo?

Per scoprire come andrà a finire non resterà che sintonizzarvi su Real Time, questa sera alle 21.00.