Matilde Gioli, chi è la famosa attrice e modella italiana?

Chi è Matilde Gioli, la bella e talentuosa attrice, tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1, Doc nelle tue mani, dove interpreta il ruolo di Giulia Giordano

Scopriamo tutti i segreti di Matilde Gioli, dall’infanzia agli esordi nel mondo dello spettacolo italiano, dai primi ruoli nelle fiction televisive e nei film cinematografici, fino ad arrivare alla vita privata in compagnia del fidanzato.

Chi è Matilde Gioli

Nasce il 2 settembre del 1989 a Milano, sotto il segno zodiacale della Vergine. Dopo il diploma al liceo classico Cesare Beccaria, si iscrive all’Università Statale di Milano, dove si laurea in Filosofia.

Entra a far parte del mondo dello spettacolo come attrice, quando interpreta un ruolo nel film Il Capitale Umano, dopo di che un episodio della fiction Gomorra – La serie.

In seguito è nei cast di Solo per il weekend, Belli di papà e Un posto sicuro, The Startup, 2night, La casa di famiglia, Ricchi di fantasia, Moschettieri del re – La penultima missione, Gli uomini d’oro e molti altri.

Vince numerosi premi, tra cui quello nel 2016 vince, il Premio Afrodite come miglior attrice emergente. Ha ottenuto grande notorietà anche grazie alla collaborazione con il marchio Olaz, di cui è diventata testimonial.

Nel 2020 è nel cast della fiction di Rai1, intitolata Doc nelle tue mani, diretta da Jan Maria Michelini e con protagonista Luca Argentero. Nella serie televisiva, la cui prima puntata andrà in onda giovedì 26 marzo 2020 in prima serata su Rai1, la Gioli interpreta il personaggio di Giulia Giordano.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita della Gioli, considerata la sua estrema riservatezza. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe impegnata sentimentalmente con un uomo di nome Matteo, che di professione fa l’operatore finanziario.

Tra le passioni dell’attrice, invece, vi sono lo sport, e in particolare il nuoto sincronizzato.