Michele Cucuzza, chi sono le figlie Matilde e Carlotta? Tutte le curiosità!

Scopriamo tutti i segreti di Carlotta e di Matilde Cucuzza, le figlie del giornalista Michele Cucuzza, attualmente impegnato nella casa del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Chi è Matilde Cucuzza

Matilde Cucuzza è la secondogenita del giornalista e concorrente del Grande Fratello Vip 4, Michele Cucuzza. La giovane debutta nel mondo della moda, dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università Bocconi di Milano.

Esordisce alla Milano Fashion Week con i turbanti di Laura Strambi, ormai simbolo di eleganza dopo un passato trascorso icone di schiavitù.

La giovane ha un merito particolare: quello di aver trasmesso l’amore per la lingua italiana alla sorella, primogenita del giornalista, Carlotta, che è nata dalla relazione fra il conduttore e una giornalista francese.

Le due figlie di Cucuzza, infatti, sono nate dalla relazione tra il giornalista con due donne diverse, ma hanno instaurato comunque sin da subito un ottimo rapporto.

Matilde è molto diversa dalla sorella, che ha i tipici colori mediterranei: è infatti bionda con gli occhi azzurri e somiglia moltissimo a suo padre Michele Cucuzza.

Chi è Carlotta Cucuzza

Carlotta è invece la primogenita del giornalista Michele Cucuzza. La donna vive ormai a Parigi da diverso tempo, città dove ha sempre sognato di vivere per via delle sue origini francesi. Nutre comunque anche un profondo amore per l’Italia.

Non si hanno molte notizie di Carlotta, che difficilmente viene paparazzata dai giornalisti per via del suo carattere molto introverso e riservato.

Carlotta sia è molto diversa dalla sorella Matilde: ha capelli castano scuri, occhi marroni, un viso molto particolare e squadrato. Il mento però è identico a quello del padre, così come alcune linee del naso.