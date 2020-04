Massimo Bossetti, spunta la verità sull’allontamento dalla sorella gemella

Massimo Bossetti è in carcere per l’omicidio della piccola Yara Gambirasio, ma ora spunta il motivo per l’allontamento da parte della sorella gemella Laura Letizia.

Tanti i punti interrogativi che girano intonro a Massimo Bossetti, in carcere per scontare la pena di ergastolo per l’omicidio della piccola Yara Gambirasio: perchè non ci sono più rapporti con la sorella Laura Letizia?

I rapporti con la sorella gemella

È risaputo che i rapporti con la sorella gemella Laura Letizia non siano brillanti: una indiscrezione di alcuni mesi fa che è stata ripresa anche da Quarto Grado durante l’ultima puntata andata in onda venerdì scorso.

La sorella gemella di Massimo ha rilasciato una intervista, sia per raccontare cosa sia accaduto tra i due e sia per lanciare un appello al fine di poter arrivare al cuore del fratello.

Le parole di Laura Letizia Bossetti

Laura Letizia ha parlato direttamente alle telecamere di Quarto Grado, cercando di spiegare cosa sia avvenuto tra i due – visto questo allontamento a seguito della morte della madre – e per lanciare un appello:

“l’ultimo ricordo che ho di mio fratello è quando è venuto in ospedale a dare l’ultimo saluto alla mamma. ci siamo fatti forza l’un l’altro, ci siamo abbracciati…è stato un pianto unico”

Ma alla domanda del perchè ci sia stato questo allontanamento e del motivo per la quale i rapporti si siano così raffreddati, la sorella gemella risponde:

“non so bene il motivo”

Queste le parole, come evidenzia anche UrbanPost, che la donna avrebbe riferito a Marco Oliva dell’emittente Telelombardia, in collegamento con Quarto Grado.

Lancia poi un appello per Massimo e per cercare di riprendere i rapporti con lui: