Massimo Boldi, dal grande schermo alla malattia: come sta l’attore

L’attore ha di recente rivelato di aver passato un periodo piuttosto difficile. Massimo Boldi parla della malattia.

Un tempo il Cinema con i film di Massimo Boldi & Co incassava moltissimo. Fino all’anno scorso i film dell’attore e della sua solita combriccola hanno riscosso successo ma il Covid ha limitato anche questo settore dello spettacolo con la chiusura dei cinema in tutta Italia.



Il cinema della risata ha sempre appassionato gli italiani soprattutto se si tratta di film firmati da Boldi, De Sica e altri grandissimi artisti che seguono il filone della commedia nostrana.

Massimo Boldi, la verità sulla malattia

Sicuramente, la commedia italiana ha trovato risalto – negli ultimi anni- grazie ai cinepanettoni. Massimo Boldi è sicuramente un maestro del genere. In coppia con l’amico e collega Christian De Sica ha sfornato una pellicola dietro l’altra.

Negli ultimi tempi film del genere, per i motivi che conosciamo bene, non se ne vedono più in quantità come prima. L’ultimo prodotto su questa linea è stato ‘Natale su Marte’, che ha riportato in auge la celebre coppia Boldi-De Sica.

Nessuno sapeva però della malattia che ha messo a dura prova l’attore regista.

Dai Cinepanettoni alla malattia

Gli ultimi anni dell’attore milanese non sono stati facili. L’attore ha rischiato molto in quanto si è sottoposto ad un delicato intervento per una triplice ostruzione delle coronarie.

Una situazione talmente grave che lo costrinse al ricovero urgente in ospedale. Le sue condizioni, infatti, divennero piuttosto serie. Per fortuna adesso Massimo sta bene, anche grazie al sostegno e alla vicinanza della sua famiglia.

L’uscita al cinema di ‘Natale su Marte’ rassicura notevolmente i fan circa la salute dell’artista: grazie alla voglia di divertire che non hai mai perso, sul grande schermo Boldi riesce sempre a strappare tanti sorrisi ai suoi instancabili fan.