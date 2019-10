Maschera per capelli secchi, fini, grassi e colorati: ecco come scegliere la...

Le maschere per capelli sono essenziali per avere una chioma sana e ben mantenuta. Ecco come scegliere la migliore per la propria tipologia di capello.

Per ottenere i migliori risultati dalla tua maschera per capelli, devi sapere come sceglierla e come usarla. Ecco i nostri consigli sulla scelta di una maschera adatta alle tue esigenze.

I capelli secchi, grassi, colorati, ricci e fini richiedono tutti diversi tipi di maschera. Ogni tipo di capello necessita di prodotti appositamente progettati. Quindi, assicurati di conoscere il tuo tipo di capello, in modo da potergli dare il trattamento di cui ha bisogno.

Maschere per capelli colorati

I capelli colorati, specialmente se sono secchi, devono essere nutriti in profondità e mantenere quel bagliore sano il più a lungo possibile.

È meglio scegliere una maschera progettata per capelli colorati in modo che il colore sbiadisca il meno possibile.

Puoi anche usare una maschera per capelli secchi se ne hai uno a portata di mano. Concentrati sulle punte, che tendono ad seccarsi più rapidamente rispetto al resto dei tuoi capelli.

Maschere per capelli secchi, crespi e ricci

Questi tipi di capelli soffrono di mancanza di idratazione. Gli shampoo per capelli secchi è la prima cosa a cui dovresti pensare, ma dovrebbe anche essere usata una maschera nutriente.

Per un risultato ad azione profonda, lasciare la maschera in posa per dieci minuti per farla penetrare nei capelli.

Utilizzare anche maschere a base di cheratina. Questo tipo di prodootto è particolarmente efficace come trattamento nutriente di lunga durata.

Maschere per capelli grassi

Se i tuoi capelli tendono a ingrassarsi rapidamente, usa maschere di argilla verde.

Se sono le tue radici che tendono a ingrassarsi rapidamente, puoi usare le maschere, purché non le applichi sulle stesse. Scegli una maschera appositamente progettata per le lunghezze e le punte.

Maschere per capelli fini

Le maschere possono spesso appesantire i capelli, il che non è l’ideale per volumizzare i capelli fini.

Se, però, hai i capelli fini e secchi o fini e crespi, potresti aver bisogno di un trattamento idratante.

Usa una maschera per capelli secchi, che dovrebbe essere applicata solo sulle lunghezze e punte e lasciata in posa per pochi minuti.

Frequenza del trattamento

La frequenza dell’uso della maschera varia in base a una vasta gamma di fattori.

In media, tuttavia, un trattamento settimanale è sufficiente, ma dipende dalla condizione, della consistenza e delle pratiche di cura dei capelli.

Maschera per capelli vs tipo di capelli

Esistono diversi tipi di maschere per capelli vendute sul mercato, di diverse marche e con diverse formule.

Per chi è nuovo a sottoporsi a un trattamento basato sulla maschera per capelli, specialmente quando decidi di farlo da solo invece di andare in salone, può essere scoraggiante dover scegliere il giusto trattamento.

La lunghezza è raramente un fattore da tenere in considerazione, quando si sceglie una maschera: concentrati sulla porosità dei tuoi capelli, perché le maschere per capelli sottili non sono le stesse di quelle con capelli spessi.

Quando si tratta di applicare la maschera per capelli su capelli asciutti e folti, concentrati su formule che aumentano l’idratazione dei capelli, in modo che appaiano più lisci e lucidi.

Per i capelli fini, applicala a partire dalla metà della chioma. Un trattamento bisettimanale è il migliore per i capelli sottili.

Quelle per capelli colorati, come dicevamo, mirano a nutrire il capello e a evitare lo sbiadimento della nuance.

Le migliori maschere per capelli fatte in casa

Esistono diverse ricette che puoi preparare a casa come maschera per capelli fai-da-te.

Queste sono efficaci tanto quanto le maschere acquistate in negozio o in salone, a condizione che tu usi gli ingredienti giusti per nutrire i capelli.

Alcuni degli ingredienti che puoi usare per la maschera per capelli fai-da-te includono olio, maionese, miele, uova e avocado perché contengono vitamine e proteine ​​essenziali che nutrono i capelli dall’interno.