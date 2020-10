Non è la Rai, ricordate Mary? Oggi è fuori dalla Tv. Ecco...

Dalla TV alla psicoanalisi, per Mary c’è stata una trasformazione radicale. Eccola oggi, a 48 anni fa invidia alle 20enni.

Guardate com’è diventata oggi Mary Patti, a distanza di molti anni da quando era una ragazzina a Non è la Rai! Scopri di cosa si occupa oggi, uscita dal mondo dello spettacolo.

Non è la Rai è stato per lungo tempo uno dei programmi più seguiti di Mediaset. Celebre soprattutto negli anni ’90, ha lanciato giovani protagoniste del mondo dello spettacolo italiano.

Tra queste Antonella Mosetti, Laura Freddi, Ambra Angiolini e anche la meno nota Mary Patti. Chi ricorda il gioco “indovina il nome della mamma”, avrà sicuramente Mary in memoria.

Patti era una giovane e bellissima ragazza dai capelli biondi, lunghi e lisci, molto solare e giocherellona.

Mentre esordiva con Non è la Rai, continuava a studiare all’Università. Ha proseguito con gli studi anche durante l’esperienza a Domenica In come ragazza pon pon.

All’epoca Mary Patti riuscì a conquistarsi uno spazio televisivo tutto suo, che le conferì immediata popolarità tra il pubblico appassionato del programma.

La sua vita dopo Non è la Rai

Dopo il successo a Non è la Rai, Mary rifiutò ulteriori proposte televisive che la associassero al mondo dello spettacolo italiano. Non accettò, ad esempio, di diventare velina di Striscia La Notizia!

Oggi, Mary ha 48 anni ed è una donna che è riuscita a realizzare i suoi sogni più importanti.

La donna è diventata mamma di Andrea, che ha 13 anni e che ha avuto dal marito commercialista. Mary è diventata una psicoterapeuta e riesce ogni giorno a supportare i suoi pazienti in difficoltà.

Nonostante sia molto cambiata esteticamente, rimane una bellissima donna. Mary è rimasta bionda, ma porta i capelli più corti.

Il tempo per lei sembra non essere trascorso: non dimostra minimamente i suoi 48 anni e potrebbe fare invidia alle 20enni!