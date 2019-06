Martina Nasoni a letto con Daniele ‘L’ha tirato fuori’: beccati così dopo la vittoria a Grande fratello -Foto

La 16° edizione del reality show di canale 5 ha visto trionfare Martina Nasoni. Dopo la vittoria, l’ex concorrente della casa di Cinecittà ha rivelato cosa è successo dopo la vittoria con Daniele, ecco le sue parole.

Lunedì scorso è andata in onda la finale della sedicesima edizione del Grande Fratello. Una serata ricca di emozioni e grande divertimento che ha visto trionfare la musa della canzone dell’ex concorrente di Amici: Irama, con il brano ‘La ragazza con il cuore di latta‘. In una delle sue ultime interviste, Martina Nasoni ha rilevato cosa ha fatto la notte della vittoria.

Facciamo un passo indietro: la giovane ragazza è riuscita a conquistare i numerosi fan della trasmissione condotta da Barbara D’Urso grazie al suo carattere. Una donna allegra, simpatica e schietta. In una intervista rilasciata al Giornale, l’ex concorrente della casa di Cinecittà ha raccontato quali sono i suoi progetti futuri e cosa è successo con Daniele dopo la vittoria.

Nei giorni scorsi, l’ex inquilino della casa del Grande Fratello ha condiviso sui social una foto con Martina. I due, così come mostrano le Instagram Stories, erano nello stesso letto. Ma cosa è successo tra loro?

Martina ha poi aggiunto:

Ovviamente abbiamo ancora un sacco di cose da dirci, che rimarranno tra me e lui. Insomma è una situazione che va ‘vagliata’ bene. Non so se succederà qualcosa di più di un’amicizia, però di sicuro mi farà piacere parlarci e avere dei chiarimenti”