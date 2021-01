Martina Colombari indignata per l’attrice: ‘Stai invecchiando male’

Commenti mostruosi contro una delle attrici più belle e brave al mondo. Martina Colombari ha preso posizione sui social.

Purtroppo il mondo dei social può essere devastante. Lo sa bene Martina Colombari che si è schierata a totale difesa dell’attrice presa letteralmente di mira dagli haters.

La Colombari non ha potuto fare a meno di mostrare il suo sdegno nei confronti di chi purtroppo senza nemmeno mettere la faccia vomita odio e cattiveria.

Martina Colombari difende l’amata attrice dai commenti degli haters

Alcuni commenti sui social possono ferire tantissimo le persone più sensibili, è per questo che Martina Colombari ha deciso di intervenire in difesa di una delle attrici più brave letteralmente massacrate dai commenti sui social degli haters.

L’attrice di cui stiamo parlando è Julia Roberts. Grazie alla sua bellezza, Julia ha potuto iniziare la carriera giovanissima ma è sicuramente il talento ad averla resa una delle attrici più ricercate e pagate.

Pellicole come ‘Pretty Woman’ e ‘Notting Hill’ o ‘Se scappi ti sposo’ ma anche ‘Mangia, prega, ama’ hanno avuto un grandissimo successo anche e soprattutto grazie a lei. Incredibile pensarlo, eppure ad essere massacrata è stata proprio lei.

Julia Roberts criticata per le rughe

Ci sono alcune star che per non subire commenti come quelli subiti dalla bella Julia ricorrano al bisturi e a cose simili, ma lei ha sempre voluto limitarsi evitando di deturpare i suoi naturali e bellissimi lineamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)



La bella attrice nativa di Smyrna, in Georgia, come molte colleghe tiene sempre aggiornati i suoi profili social, in particolare instagram ed è proprio per questo che ha subito un vero e proprio attacco. Qualcuno le ha scritto sui social:

“Stai invecchiando male!”

Tutto questo perché Julia non ha fatto ricorso a trucchetti vari come filtri e luce chiarissima. La Roberts ha voluto ‘denunciare’ chi usa i social per criticare e umiliare. Tanti le colleghe che l’hanno sostenuta, tra cui anche la nostrana Martina Colombari che ha postato uno scatto con l’attrice americana. La didascalia di quelle che furono le sue dichiarazioni:

“Sotto una foto mi hanno scritto: come stai invecchiando male, sei orribile. Quello che è successo mi ha fatto capire quanto deve essere difficile essere una giovane donna al tempo dei social. Ho 50 anni, so chi sono e so cosa voglio, ma commenti del genere possono ferire.”

La Colombari, più volte vittima di body shaming si è schierata con l’attrice mostrandole la sua vicinanza.