‘And I will find my strenght to untame my mouth’ Non abbiate il timore di osare. Non abbiate il timore di ESSERE,qualsiasi cosa voi vogliate nella vita. Non abbiate il timore di commettere errori,di prendere scivoloni e cadere di faccia. Non c’è cosa più bella del poter essere ciò che si vuole,che sia in televisione,che sia in cameretta di fronte a mamma e papà. @amiciufficiale Grazie.