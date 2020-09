View this post on Instagram

Questo è un momento storico per l’Europa. Dopo 4 giorni di riunione del Consiglio europeo abbiamo raggiunto un accordo forte e ambizioso sul Recovery Fund (NextGenerationEU). Un risultato impensabile fino a soli pochi mesi fa. Parliamo di un totale di circa 209 miliardi complessivi per l’Italia. Una cifra considerevole con cui l’Italia potrà cambiare volto e rilanciarsi. Questo risultato è dell’Italia, per l’Italia.