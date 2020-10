Marina La Rosa a 43 anni in topless al mare: l’ex gieffina manda la rete in tilt

View this post on Instagram

Stamattina ho sentito un’amica dell’isola che c’è. Lei vive a milano e, come tutti è chiusa in casa. Si è fatta la tinta ai capelli. Noi normalmente la tinta ai capelli la facciamo ad Alicudi.. lì non c’è nulla davvero e tutto viene fatto in casa, anche il pane. Si vive una dimensione fatta di poco o, addirittura, di niente. Io oggi, ad esempio, ho fatto la pizza secondo la ricetta di @rocventi, dice che va fatta lievitare 24 ore. Filippa invece, il suo cane, quando viene ad alicudi non abbaia, sta in silenzio.. così come stiamo tutti in questo periodo. Qualche giorno fa sono uscita per andare in farmacia, ho visto un uomo per strada, non lo conoscevo ma l’ho salutato. Ci si saluta anche sull’isola, anche tra sconosciuti, perché tutti parte di una comunità. Insomma mi sembra a volte quasi di stare lì. Manca solo il rumore del mare. #limportanzadellepiccolecose #alicudi