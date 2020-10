Gf Vip, Elisabetta Gregoraci becca Petrelli a letto con Guenda: la reazione violenta

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta protagonista di un divertente scherzo: la reazione della showgirl torinese è esilarante!

Nella casa più spiata d’Italia di certo non mancano momenti di grande divertimento. Nella giornata di ieri, è andato in onda uno scherzo ai danni di Maria Teresa Ruta: la sua reazione è tutta da ridere!

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta protagonista di uno scherzo

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha regalato momenti ricchi di emozioni: dal coming out di Gabriel Garko al difficile passato di Adua Del Vesco e di Elisabetta Gregoraci, solo per citarne alcuni. Ma di certo non mancano momenti in grado di strappare risate ai telespettatori.

Nel pomeriggio di ieri, Maria Teresa Ruta è stata protagonista di uno scherzo da parte di Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria, ovviamente la figlia era complice del gruppo. Durante la notte, i concorrenti della casa più spiata dagli italiani hanno organizzato lo scherzo nei minimi dettagli. Il piano prevedeva che la showgirl torinese beccasse Pretelli a letto insieme a sua figlia. La sua reazione è tutta da ridere!

La reazione della showgirl torinese

Nella notte, la figlia della showgirl ha parlato con la mamma e le ha confessato di essersi accorta degli sguardi di Pierpaolo. Il giorno seguente, subito dopo pranzo mentre Maria Teresa Ruta era impegnata a lavare i piatti, Elisabetta Gregoraci è entrata in camera e ha cominciato a gridare in quanto nel letto c’era Petrelli e Goria, inscenando un siparietto davvero esilarante.

La Ruta non riusciva a credere a quanto è successo e ha improvvisamente affermato:

“Sono tanti mesi che non vedo mia figlia, forse è un po’ cambiata. Scusate, scusate”

Dopo poco, la donna è scoppiata in lacrime.

Vedendola visibilmente provata i concorrenti le hanno confessato che si trattava di uno scherzo. Inutile dire che ha mandato a qual paese la figlia