Maria Teresa Ruta in lacrime in diretta, dramma per il dolore della...

Storie Italiane, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, scoppiano in lacrime durante un intervista con Elonora Daniele. Il pubblico commosso dal dramma familiare

Una storia per niente facile quella di Maria Teresa Ruta. L’ex conduttrice ha parlato a Storie Italiane del difficile rapporto con i suoi figli. La donna infatti non ha trattenuto l’emozione, scoppiando in un mare di lacrime.

Maria Teresa Ruta e la figlia in lacrime a Storie Italiane

L’ex conduttrice Maria Teresa Ruta, ospite a Storie Italiane, ha parlato del rapporto difficile che hanno avuto in passato lei e i suoi due figli. La conduttrice già in passato ha parlato del dramma della sua pensione, oggi ha voluto invece condividere con il pubblico la sua delicata situazione famigliare, di come ha vissuto con i figli e come questi sono cresciuti senza una presenza vera al loro fianco.

Un rapporto complicato nato per colpa dei troppi impegni lavorativi di Maria Teresa e suo marito. Il mondo dello spettacolo non è semplice da gestire, pare infatti che la stessa conduttrice abbia trovato difficoltà a costruire un rapporto con i suoi due figli. La stessa Guenda primogenita del matrimonio con Amedeo Goria, ha affermato che il rapporto con la mamma in passato è stato veramente difficile.

Le due infatti hanno parlato con il cuore in mano della difficoltà che hanno riscontrato nel rapporto mamma-figlia. L’intervista è iniziata con un video che spiegava in modo molto intenso il loro rapporto. Alla vista del video le due donne sono scoppiate in lacrime.

Guenda e il rapporto difficile con la mamma

Il rapporto tra Maria Ruta e la figlia Guenda, è sempre stato molto difficile. La stessa Guenda infatti durante l’intervista, ha sottolineato come in passato, è stato difficile vivere con due genitori assenti come la mamma e il padre. Spesso e volentieri, come ha affermato durante l’intervista, Guenda ha accusato i suoi genitori di essere stati troppo assenti nella sua vita e in quella del fratello Gian Amedeo.

“Mi emoziono facilmente in questo periodo. sono una ragazza che a volte tende ad essere un po’ dura. Lo sono stata anche se spesso è stato un modo di reagire alle sofferenze. Ho spesso accusato i miei genitori perchè la vita con loro non è stata molto semplice come accade a tante ragazze che hanno due genitori impegnati professionalmente”

La stessa Marita Teresa Ruta conferma le tristi parole della figlia Guenda affermando che:

“Noi siamo stati due genitori satelliti dei nostri figli. Hanno avuto due personalità molto forti con cui confrontarsi. L’impressione che hanno avuto è che noi andassimo a divertirci”, replica la Ruta

La stessa figlia della Ruta, sottolinea che spesso è stato molto dura con i suoi genitori, quando in realtà l’unica cosa di cui aveva bisogno era di una semplice carezza o un po di affetto. Ma non rinnega nulla della sua infanzia, oggi è una donna forte, sicura e determinata ed lo è diventata solo grazie ai suoi genitori, che nonostante le mancanze d’amore e d’affetto, sono riusciti a tirar su due splendidi ragazzi come Guenda e Gian Amedeo.